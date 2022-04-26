Yozgatlılar buluştu

Düzenlenen iftar programına Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Keçiören Yozgatlılar Derneği Başkanı Aytaç Bingöl, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar ile iftar sofrasında bir araya gelen Codar, masaları tek tek gezip sohbet etti. İftar programının düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Codar, “Ramazan ayı birlik ve bereket ayıdır. Bizlerde düzenlenen iftar programlarına katılarak vatandaşlarımız ile bir araya geliyoruz. Vatandaşlarımız ile tek tek sohbet ederek isteklerini ve sorunlarını dinledik. Bizlerde elimizden geleni yaparak vatandaşlarımızın huzuru için çalışıyoruz. Böylesi güzel bir programı düzenleyerek bizleri vatandaşlarımızla buluşturan Keçiören Yozgatlılar Derneği yönetim kuruluna teşekkür ederim” dedi.