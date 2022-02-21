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Yozgatlılar buluştu

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu tarafından organize edilen geniş katılımlı yönetim kurulu toplantısında; yapılan çalışmaların değerlendirilmesi; gerçekleştirilecek etkinliklerin planlaması yapıldı.

21 Şubat 2022 Pazartesi 00:30
Yozgatlılar buluştu

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu’nun toplantı salonunda gerçekleştirilen programa; Federasyon Genel Başkan Erol Akalın, Tarım ve Köy İşleri önceki dönem bakanlarından Lütfullah Kayalar; dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Arabaşı ikramının gerçekleştirildiği programda, federasyon Genel Başkanı Erol Akalın, program öncesi Tarım ve Köy İşleri önceki dönem bakanlarından Lütfullah Kayalar’a plaket verdi. Federasyonu ziyaret ettiği için kendisine teşekkür etti.  Programda, geçmiş dönemin değerlendirilmesi yapıldı; yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Federasyonu Ziyaret eden ve federasyon başkanı Erol Akalın’dan plaket alan Tarım ve Köy İşleri önceki dönem bakanlarından Lütfullah Kayalar, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kayalar, ‘Yozgatlı bir elin sıkılmış yumruğu gibi gurbette kenetlenmesini bilmelidir. Birlik olmalıdır. Güçlü olmalıdır. Ne kadar birlik olursa o kadar güçlü ve başarılı olur. Yeni neslimize Yozgat’ı tanıtmalıyız; bağlarının kopmaması için çalışmalıyız ve bunun içinde federasyona ve derneklere büyük görevler düşüyor’’ dedi.
Federasyon Genel Başkan Erol Akalın ise Yozgatlılar olarak örgütlenmelerini çok iyi gerçekleştirdiklerini, federasyon olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, ‘’Artık Yozgatlılar olarak birilerinin peşinde giden değil; temsil makamında olmalıyız. Birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Daha güçlü olmak için; var gücümüzle çalışmalıyız. Hepimiz, birimiz için;; birimiz ise hepimiz için çalışacağız. Güç birliği yapacağız’’ diye konuştu.
•MUSTAFA ERANIL / KOCAELİ•

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