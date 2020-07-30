Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1136
ALTIN
443.164
DOLAR
6.9640
STERLİN
9.0907
EURO
8.1969

Yozgatlılar buluştu

Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu tarafından düzenlenen toplantı ilgi gördü.

30 Temmuz 2020 Perşembe 03:17
Yozgatlılar buluştu

DÜNYA Yozgatlılar Konfederasyonu yaz tatili olması nedeniyle iki günlük Yozgat ziyaretini gerçekleştirilen toplantı ile tamamlandı.
Çamlık Milli Parkı içerisindeki Çamlık Otel'de gerçekleştirilen tanışma toplantısına Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ile birlikte Yozgatspor Başkanı, Yozgat eski Belediye Başkanı Kazım Arslan da katıldı.  
Türkiye'nin çeşitli kentlerinden olmak üzere, Almanya, Hollanda Fransa ve Belçika'dan kısa adı DUYKON olan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu üyeleri de hazır bulundu. Konferedasyon Genel Başkanı Ahmet Yılmaz başkanlığında heyet, Yozgat Valisi Ziya Polat ve Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ü de makamlarında ziyaret etti. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatlılar Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hızlı Tren çalışmalarına devam
Hızlı Tren çalışmalarına devam
İstihdam kurulu toplandı
İstihdam kurulu toplandı
Başkanın konukları
Başkanın konukları
Vali’den bayram mesajı
Vali’den bayram mesajı
Trafiğe çıkan araç sayısı
Trafiğe çıkan araç sayısı
Dezenfekte çalışması
Dezenfekte çalışması
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim