Yozgatlılar buluştu

DÜNYA Yozgatlılar Konfederasyonu yaz tatili olması nedeniyle iki günlük Yozgat ziyaretini gerçekleştirilen toplantı ile tamamlandı.

Çamlık Milli Parkı içerisindeki Çamlık Otel'de gerçekleştirilen tanışma toplantısına Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Çayıralan Belediye Başkanı Ömer Codar, Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ile birlikte Yozgatspor Başkanı, Yozgat eski Belediye Başkanı Kazım Arslan da katıldı.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden olmak üzere, Almanya, Hollanda Fransa ve Belçika'dan kısa adı DUYKON olan Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu üyeleri de hazır bulundu. Konferedasyon Genel Başkanı Ahmet Yılmaz başkanlığında heyet, Yozgat Valisi Ziya Polat ve Yozgat Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ü de makamlarında ziyaret etti.