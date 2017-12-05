-Yozgatlılar Ankara’yı salladı

Başkent Ankara’nın Anadolu’nun her yerinden göç aldığına dikkat çeken Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,

“Hepimizin doğduğu topraklar, gelenek, görenek ve kültürümüz farklı olabilir ancak yaşadığımız ve doyduğumuz toprak Ankara’dır. Hepimizin ortak paydası Ankara’dır. Doğduğumuz toprakları, memleketimizi unutmayacağız ancak Başkentimizi hak ettiği noktaya getirmek için de hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Yenifakılı Kültür ve Dayanışma Derneği adına, Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, Başkan Yaşar’a desteklerinden dolayı plaketle teşekkür etti.