Yozgatlıdan Tunceli’ye traktör

Traktörün bağışlanması dolayısıyla Tunceli Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde de bir çok insanın tarımsal üretimi desteklemek için kendilerine destek sunduğunu söyledi. Yozgatlı traktör üreticisi Mehmet Şimşeker'in yaptığı traktör bağışını çok anlamlı bulduğunu belirten Maçoğlu, "Dünya çiftçiler gününde hiç tanımadığımız Mehmet arkadaşımızın çıkıp bizimle dayanışma içerisinde olması çok önemli" dedi. Ülke ekonomisi için tarımsal üretimi destekleme adına traktör bağışı yapma kararı aldıklarını belirten Şimşeker, "Traktörü, Dünya Çiftçiler Günü'nde teslim etmek istedik. Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle tüm dünya çiftçilerinin, özellikle ülkemiz çiftçilerinin gününü kutluyorum" diye konuştu.