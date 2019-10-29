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Yozgatlı Yiğitler

CUMHURİYETİN ilanının 96’ıncı yıldönümü kutlanırken, yurdun farklı şehirlerinde Yozgatlı kahramanlar adına dikilen abidelerin de tespiti yapıldı.

Yozgatlı Yiğitler

CUMHURİYETİN ilanının 96’ıncı yıldönümü kutlanırken, yurdun farklı şehirlerinde Yozgatlı kahramanlar adına dikilen abidelerin de tespiti yapıldı.

29 Ekim 2019 Salı 00:00
Yozgatlı Yiğitler

Gazetemiz yazarlarından Araştırmacı-Yazar Osman Karaca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’ni ilan ettikten sonra kısa süre sonra yurt gezilerine Yozgat’ı da dahil ettiğini, 15 Ekim 1924 yılında şehrimizi şereflendirdiğini hatırlattı. Karaca, ‘’Ordumuzun başkumandanı olarak yer aldığı Kurtuluş Savaşında Yozgatlı süvarilerin kahramanlıklarına bizzat şahit olmuştur. Yozgat Mekteb-i Sultani öğrencilerinin Zabit Subaylarının bölük komutanı olarak da görev yaptıkları Kurtuluş Savaşı esnasında destanlaşan fedakarlıkları, düşmana karşı kahramanca çarpışan yiğitlerimizin bir çoğu şehit düşmüş, ülkemiz topraklarında abideleşmiştir. Gezdiğim şehitliklerde bu kahramanlarımızın abidelerini ziyaret ederek belgelemek, gelecek kuşaklara Türk yiğitlerinin Yozgatlı ecdatlarının fedakarlığını unutturmamak maksadıyla bir kez daha hatırlatmak gerekir’’ dedi.
Karaca, Yozgatlı şehitlerimiz anısına dikilen abidelerden bazılarını ise, ‘’Çanakkale Alçıtepe mevkiinde şehit düşen Kınalı Murat’ın Bursa Kestel Aksu köyünde, Şehit Üsteğmen Mustafa Şefik Beyin İzmir Menemen Mahkeme Camiinde, Yozgatlı Ahmet Çavuş’un da Yıldırım Kemal Şehitliğinde abideleri bulunmaktadır. Bunların yanında, Üç yiğidimiz, Aydın Sultanhisar ilçesi Atça kasabasında Yozgatlı Hasan adına dikilmiş şehitlik abideleri mevcuttur’’ diyerek, sıraladı. 
 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatlı Yiğitler
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