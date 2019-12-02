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YOZGATLI MUCiT

ÇEKEREK ilçesinden Ankara’ya iş hayatı nedeniyle göç eden, Çekerek Kırkdilim Derneği Başkanı Şevket Çalışkan’ın, Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde okuyan oğlu Yusuf Çalışkan, bedensel engelliler için yapay zekayla çalışan protez kol üretmeyi başardı.

YOZGATLI MUCiT

ÇEKEREK ilçesinden Ankara’ya iş hayatı nedeniyle göç eden, Çekerek Kırkdilim Derneği Başkanı Şevket Çalışkan’ın, Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünde okuyan oğlu Yusuf Çalışkan, bedensel engelliler için yapay zekayla çalışan protez kol üretmeyi başardı.

02 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
YOZGATLI MUCiT

Yaptığı çalışma ile dikkatleri üzerine çeken Çalışkan, protez kolun hem dijital hem de fizyolojik olarak iki aşamalı çalıştığını söyledi. İlk olarak, insan beyninden koluna gelen sinyalleri simülatör yardımıyla dijital ortama aktaran bir yazılım ürettiğini belirten Çalışkan, "Bu sistem beyinden gelen EEG ve kaslardan gelen EMG sistemlerini eş zamanlı işleyebiliyor" dedi. Çalışkan, kola takılan sensör cihazının, çok kısa süre içinde başka bir uzva takıldığını anlayacak ve buna göre yönlendirmelerini değiştirecek bir yapay zeka alt yazılımına sahip olduğunu anlattı. Hacettepe Üniversitesinde de eş zamanlı olarak tıp alanında çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Çalışkan, "Ürünün seri üretimine başlandığı zaman elimden geldiğince gazilere ve küçük çocuklara ücretsiz hizmet vermek istiyorum" diye konuştu.  Yapay zeka yazılımını da 56 bin satırlık bir kodla oluşturduğu kendi yapay zeka asistanıyla yaptığını anlatan Çalışkan, "Biyonik cihazların kullanımına yönelik yapay zeka sistemleri en karmaşık sistemler olarak biliniyor. Ürettiğim yazılım, cihazdaki sensörlerle cihazı koluna takan kişinin vücut sinyal haritasını buluşturuyor. Bu sayede, protez kolda, her biri 11 kilograma kadar güç uygulayabilen parmaklara sinyal gönderilerek gerçeğe yakın bir protez işlevi sağlanmış oluyor" ifadelerini kullandı.
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Hemşehrimiz Çalışkan'ın yaptığı yapay zeka destekli protez kol, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları etkinliğinde de ilgi odağı oldu. Çankaya Üniversitesi standında Çalışkan, protez kolun yapay zekayla nasıl çalıştığını ziyaretçilere anlattı. 

 

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