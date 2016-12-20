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‘Yozgatlı mağdur ediliyor’

20 Aralık 2016 Salı 05:38
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Yozgat Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Bulut’dan KOSGEB'e tepki.

‘Yozgatlı mağdur ediliyor’
Nefes kredisi sloganıyla 50 bin TL faizsiz kredi verileceğinin duyurulmasının ardından KOSGEB’in internet sitesinde sorunlar yaşandığını ve bu durumun mağduriyetlere sebep olduğunu ileri süren Bulut; “Ekonomik sıkıntıda olan esnafı heveslendirip, müracaat için milleti günlerdir çalışmayan internet sitesi başında bekçi eden KOSGEB lütfen internet sitenizi işler hale getirin, kredinin Türkiye genelinde 15 bin kişiye verileceğini, krediyi verip vermemekteki kararın müracaat edilen bankanın inisiyatifinde olduğunu, KOSGEB'in sadece kullanılan kredinin faizini karşılamakla yükümlü olduğunu belirtin” dedi. 
Müracaatın ne zaman sona ereceğinin de kamuoyu ile paylaşılmasını isteyen Bulut: “söyleyin. Bankalar ve KOSGEB, size müracaat eden esnafa gidin muhasebeciniz işlemleriniz yapsın demek yerine bilgilendirmede yardımcı olun. Mali müşavir arkadaşlar hiç bir kurumun elemanı değildir” diye konuştu.
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