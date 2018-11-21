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Yozgatlı Kuğuları sevdi

YOZGAT Belediyesi, 2015 yılında yenileyip, çevre düzenlemesi yaptırdığı Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisindeki yapay göl suyuna bıraktığı biri dişi iki Kuğu, adeta şehrin maskotu oldu.

Yozgatlı Kuğuları sevdi

YOZGAT Belediyesi, 2015 yılında yenileyip, çevre düzenlemesi yaptırdığı Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisindeki yapay göl suyuna bıraktığı biri dişi iki Kuğu, adeta şehrin maskotu oldu.

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:19
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Yozgatlı Kuğuları sevdi

Bölgede bulunan esnaflar tarafından da beslenen Kuğular en çok çocukların ilgisini çekiyor. Şehirlerarası Terminalde mola veren otobüslerin yolcuları Kuğuların yapay göldeki danslarını ilgiyle izliyor. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ilde bir hayvanat bahçesinin bulunmadığını, belirli alanları değerlendirirken çocukların hayvan sevgisini öne çıkartmaya yönelik çalışmalar da yaptıklarını söyledi. Arslan, Kent Park Tesislerinde bulunan belediyeye ait mini Hayvanat Bahçesi’nde farklı türde hayvanların bulunduğunu, Terminal içerisindeki yapay göle de iki tane Kuğu bırakarak, özellikle çocukların ilgisini hayvanlara çekmeye çalıştıklarını kaydetti. 

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Yozgatlı Kuğuları Sevdi
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