Yozgatlı Kuğuları sevdi

Bölgede bulunan esnaflar tarafından da beslenen Kuğular en çok çocukların ilgisini çekiyor. Şehirlerarası Terminalde mola veren otobüslerin yolcuları Kuğuların yapay göldeki danslarını ilgiyle izliyor. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, ilde bir hayvanat bahçesinin bulunmadığını, belirli alanları değerlendirirken çocukların hayvan sevgisini öne çıkartmaya yönelik çalışmalar da yaptıklarını söyledi. Arslan, Kent Park Tesislerinde bulunan belediyeye ait mini Hayvanat Bahçesi’nde farklı türde hayvanların bulunduğunu, Terminal içerisindeki yapay göle de iki tane Kuğu bırakarak, özellikle çocukların ilgisini hayvanlara çekmeye çalıştıklarını kaydetti.