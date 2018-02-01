Yozgatlı işsiz

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan 2017 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, il sınırlarımız içerisinde İŞKUR’a kayıtlı işgücü sayısının 23 bin 151 olduğu belirtildi. Kayıtlı işgücü içinde çalışma çağında ve gücünde olan, çalışmak isteyen, İŞKUR’a başvurduğunda asgari ücret düzeyinde gelir getirici bir işi olmayan, İŞKUR tarafından henüz kendisine bir iş bulunamayan aktif kayıtlardaki kişi sayısının ise 12 bin 507 olduğu söylendi. TÜİK tarafından açıklanan en son verilere göre, Yozgat ilinin işsizlik oranın yüzde 8,6 ile Türkiye ortalamasının ve bölge ortalamasının altında olduğuna da dikkat çekildi.