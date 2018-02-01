Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -7°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119529
ALTIN
162.563
DOLAR
3.7532
STERLİN
5.3334
EURO
4.6682

Yozgatlı işsiz

YOZGAT İŞKUR İl Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre, il sınırları içerisinde iş bulamayan kişi sayısının 12 bin 507 olduğu bildirildi.

Yozgatlı işsiz

YOZGAT İŞKUR İl Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre, il sınırları içerisinde iş bulamayan kişi sayısının 12 bin 507 olduğu bildirildi.

01 Şubat 2018 Perşembe 07:00
52 Okunma
Yozgatlı işsiz

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan 2017 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, il sınırlarımız içerisinde İŞKUR’a kayıtlı işgücü sayısının 23 bin 151 olduğu belirtildi. Kayıtlı işgücü içinde çalışma çağında ve gücünde olan, çalışmak isteyen, İŞKUR’a başvurduğunda asgari ücret düzeyinde gelir getirici bir işi olmayan, İŞKUR tarafından henüz kendisine bir iş bulunamayan aktif kayıtlardaki kişi sayısının ise 12 bin 507 olduğu söylendi. TÜİK tarafından açıklanan en son verilere göre, Yozgat ilinin işsizlik oranın yüzde 8,6 ile Türkiye ortalamasının ve bölge ortalamasının altında olduğuna da dikkat çekildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Afrin için kan bağışı
Afrin için kan bağışı
TOPRAK ALTINDAKİ SERVET
TOPRAK ALTINDAKİ SERVET
Beş yıldız şart
Beş yıldız şart
Engelliye memuriyet sınavı
Engelliye memuriyet sınavı
Gönülleri birleştiren toplantı
Gönülleri birleştiren toplantı
KABALI TBMM’DE
KABALI TBMM’DE

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim