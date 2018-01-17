Yozgatlı günler

Yozgatlılar Federasyonu Erkek Öğrenci Yurdu ve Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü. ‘Yozgat Tarihinde Çapanoğulları’ isimli panelin açılışında konuşan İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, gün geçtikçe daha profesyonel kadrolarla, daha profesyonel işler yapılacağını söyledi. Yılmaz, ‘Kısa sürede güzel işler yapma gayretleri içerisindeyiz. Yurdumuz olsun dedik, memleketten gelen çocuklarımı kimsenin eline bakmasın güven içerisinde burada kalsınlar dedik ve şükürler olsun bu gayemize ulaştık. Aynı şekilde Yozgatlı hemşerilerimizle rahatça ve sürekli bir araya geleceğimiz kendimize ait bir konferans salonumuz olsun istedik onu da başardık ve şuan o gururla buradayız’ dedi.

TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Kırsal Kalkınma Hibeleri hakkında bilgi verip, sunumda bulundu. Araştırmacı Tarihçi, aynı zamanda Federasyon üyesi Orhan Sakin, Yozgat şehrinin kuruluşundan, nerelerden göç alarak, kimlere ev sahipliği yaptığını, Çapanoğlu gerçeklerini katılımcılarla paylaştı. Türkiye tarihinin en eski şehirlerinden olan Yozgat ve Yozgatlılar hakkında ki paylaşımları şimdiye kadar duyulmayan, bilinmeyen birçok olayı da gündeme getiren Sakin’in konuşması ilgi çekti. Abdulkadir Çapanoğlu, tarih boyunca adından söz ettiren, devlet makamlarında söz sahibi olan Çapanoğullarını tüm ince ayrıntılarına kadar anlattı, bilinmeyen yönlerine değindi.

Federasyon Gençlik kollarının düzenlediği söyleşi de ise kısa zamanda büyük ün yapan, televizyonlarda Yozgatlı olduğunu her defasında bastıra bastıra belirten Beden Eğitimi öğretmeni, yaşam ve spor koçu Fatih Kılıçarslan konuşmacı olarak yer aldı. ’Kişisel Gelişim ve Gençlik’ adlı söyleşide Kılıçarslan, çeşitli bilgiler verip, soruları yanıtladı. Gecede, yöresel parçaların ve duyguların yükseldiği programın bir diğer konuğu ise, her defasında davet edildiğinde hiç düşünmeksizin gurbetteki Yozgatlıları asla yalnız bırakmayan eğitimci ve ses sanatçısı Arzu Arıkan oldu. Arıkan da okuduğu eserlerle katılımcılara güzel dakikalar yaşattı. TV 66’dan da canlı yayınlanan, yöresel oyunlar ve ikramlarla devam eden program İstanbul’da yaşayan Yozgatlılara keyifli bir Pazar günü yaşattı.

