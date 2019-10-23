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Yozgatlı Er Şehit Oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin askeri araca roketatar ile düzenlediği saldırıda yaralanan Yozgatlı Er Zekeriya Altonuk (32), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Yozgatlı Er Şehit Oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin askeri araca roketatar ile düzenlediği saldırıda yaralanan Yozgatlı Er Zekeriya Altonuk (32), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Yozgatlı Er Şehit Oldu

Doğubayazıt’ta önceki gün, İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu ile Kozlu Üs Bölgesi arasında devriye görevi yapan askerleri taşıyan zırhlı araca, PKK’lı teröristler tarafından roketatarla saldırı düzenlenmişti.
Saldırıda yaralanan Er Zekeriya Altunok’un Iğdır Devlet Hastanesi’nde ameliyat edildiği öğrenildi.
Doktorların tüm çabalarına rağmen Er Altunok’un rahmete kavuştuğu bildirildi.
Şehidimizin Yozgat doğumlu olup, ailesinin Kayseri’de ikamet ettiği için Kayseri’den son yolculuğuna uğurlanacağı aktarıldı.

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