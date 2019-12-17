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Yozgatlı Diplomat göz doldurdu

AZERBAYCAN'ın ikinci büyük kenti Gence'de, Gence Başkonsolosu hemşehrimizin gayretleriyle ‘Göbeklitepe’ konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Yozgatlı Diplomat göz doldurdu

AZERBAYCAN'ın ikinci büyük kenti Gence'de, Gence Başkonsolosu hemşehrimizin gayretleriyle ‘Göbeklitepe’ konulu fotoğraf sergisi açıldı.

17 Aralık 2019 Salı 04:04
Yozgatlı Diplomat göz doldurdu

Gence Sheher İcra Hakimiyyeti ve Türkiye’nin Gence Başkonsolosluğu ile Bakü Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde, ‘2019 Göbeklitepe Yılı’ etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergisinin açılışı Mesheti Gencevi Merkezinde gerçekleştirildi. Gence Başkonsolosu hemşehrimiz Dr. Zeki Öztürk’ün yanı sıra, Gürcistan Gence Başkonsolosu Nikoloz Iashvili ile şehir protokolü, Gence Valiliği yetkilileri, akademisyenler ve sanatseverler açılışa katıldı. Ziyaretçiler, 10 gün boyunca, tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan, yüzlerce yıldır kabul edilmiş bazı bilgilerin değiştirilmesini zorunlu kılan Göbeklitepe’yi Gence'de keşfedebilme imkanı bulacak. Genceliler ilgi gösterdiği sergi 23 Aralık Pazartesi gününe kadar ziyarete açık tutulacak. Düzenlenen etkinlikle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe’nin yurt dışında tanıtılmasına dönük faaliyetlere katkı verilmiş oldu. Gence Başkonsolosu hemşehrimiz Dr. Zeki Öztürk, Türkiye’nin turizm alanında deniz-güneş-kum üçgeninin yanında tarihten gelen doğal güzelliklerin beşiği olduğuna da vurgu yaparak, “Ülkemiz müzikten gastronomiye kadar çok geniş turizm potansiyelini bünyesinde barındırıyor. Göbeklitepe de bu zenginliğe zenginlik katmıştır'' dedi. Gence Başkonsolosu Dr. Zeki Öztürk’ten alınan bilgiye göre, kadim yurdumuz Gence’nin ruhuna uygun çok değerli bir dizi etkinliğe 2019 yılında yer verildiği, 2020 senesinin Gence için çok daha hareketli geçeceği belirtildi. Önümüzdeki sene yeni etkinliklerle Gence’nin isminin daha çok duyulacağı bir yıl olacağı beklentisi oluştu. 

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Yozgatlı Diplomat Göz Doldurdu
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