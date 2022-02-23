Yozgatlı çocukları sevindirdi

Başkan İmamoğlu’nun çocuklara gönderdiği yardımları İBB Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Yavuz Saltık öncülüğündeki ekip ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, Yozgat Muhtarlar Derneği ve Yozgat Şehit Aileleri Derneği ile birlikte STK’lara da ziyaretler gerçekleştirdi. İBB ekibinin Yozgat programına CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da eşlik etti. Başkan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’daki dar gelirli ailelerin çocuklarına destek olmaya devam ediyor. Tamamı bağışlarla karşılanan bot ve montları Yozgat’ta 2 bin 400 dezavantajlı ailenin çocuğuna armağan eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bot ve montlar ailelerle çocukları mutlu ederken, bağışçıların destekleri de alan elin veren eli görmediği dayanışma hareketini İstanbul’dan Yozgat’a taşıdı. Yozgat’ta bot ve mont ulaştırılan çocuklar ile birlikte Yozgat Muhtarlar Derneğine ziyaret gerçekleştiren İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık, “Yerel kamunun denetçisi olan muhtarlarımızın mahalle ve şehirlerde dayanışma olgusunun yaratılmasında önemi büyük. Bizler de halkın onayıyla oluşmuş, demokrasinin yereldeki en önemli temsilcileri olan muhtarları Yozgat’ta ziyaret ederek onların çalışmalarını ve sorunlarını dinledik, onlara başkanımızın selamlarını ilettik. Bu güzel şehirde büyük fedakârlık ve çaba gösterip, gecesini gündüzüne katarak halkın her derdine koşan Yozgat’taki bütün muhtarlarımızı görmekten dolayı mutluluk duyduk. Her birine programımıza olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

Yozgat Şehit Aileleri Derneğine de bir ziyaret gerçekleştiren Saltık, “Yozgat’ta üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan yapan, millet ve bayrak sevdasıyla hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen, korkusuzca şehitlik mertebesine erişen büyük kahramanlarımızın aileleri ile bir araya geldik. Onlar, aziz şehitlerimizin bizlere en kıymetli armağanları ve emanetleridir. Yozgat Şehit Aileleri Derneğinin kentteki şehit yakınlarının birbirleriyle ve toplumla dayanışmasında, acıların hafifletilmesinde önemi büyük. Dernek Başkanımız Gökay Açıkgöz’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yozgat’taki çocuklara gönderdiği bot ve montların yoksullukla mücadele eden ailelere destek olduğunu ifade eden Saltık, “Derin yoksulluk sadece hizmet ürettiğimiz İstanbul’da değil Türkiye’de de çok arttı, yoksulluğun tanımı değişti. Ülkemizde eskiden işi olmayan, geliri olmayan insanlara yoksul denirdi. Şimdi işi var, geliri var ama geçinemiyor, çocuklarına soğuktan korunması için kıyafet dahi alamıyor. Ekonomi istikrarsız, dövizde dalgalanma var bu da yoksulluğu iyice derinleştiriyor. Bizler de bu derinleşen ve artan yoksulluğa karşın çocuklarına soğuk kış aylarında kıyafet alamayan ailelere destek olmak için Yozgat’ta 2 bin 400 bot ve mont dağıttık. Bu nedenle ihtiyacı olanın yanında olmayı, dezavantajlı insanları kaderine terk etmeyen yönetim anlayışımızı İstanbul’da olduğu gibi Anadolu’da da devam ettirmeye gayretliyiz. Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde eşit haklara ulaşamayan vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Yozgat’ta 2 bin 400 çocuğa ulaştırılan bot ve montlarla ilgili konuşan CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yozgat’ta yaşayan çocuklara armağanı olan bot ve montları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti. Yozgat’ta zor geçen kış mevsiminde çocuklara ulaştırdıkları bot ve montların hem çocukları hem ailelerini mutlu ettiğini dile getiren Yaşar, gelen yardımlar kalpleri ısıttığını, hem aileler, hem çocuklar hem de kendilerinin çok mutlu olduğunu Başkan Ekrem İmamoğlu’na Yozgat’a olan desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini vurguladı. İBB Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Yavuz Saltık öncülüğündeki dağıtım ekibinde; İBB Meclis Üyeleri Gülay Demirel ve Ahmet Şahin, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Yıldız Doğan, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Osman Türkmen ve Bahçelievler Kocasinan Mahalle Muhtarı Necmettin Ünalmış yer aldı.