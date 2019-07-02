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Yozgatlı başkan adayı

ALMANYA Hür Demokratlar Partisi, 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek Nürnberg Büyükşehir Belediye Seçimleri için hemşerimiz Ümit Sormaz'ı, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak seçti. Akdağmadeni ilçesinde 1979 yılında doğan Ümit Sormaz, ebeveynleri ve üç kardeşi ile 1982 yılında işçi ailesi olarak Almanya'ya göç etti.

Yozgatlı başkan adayı

ALMANYA Hür Demokratlar Partisi, 15 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek Nürnberg Büyükşehir Belediye Seçimleri için hemşerimiz Ümit Sormaz'ı, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak seçti. Akdağmadeni ilçesinde 1979 yılında doğan Ümit Sormaz, ebeveynleri ve üç kardeşi ile 1982 yılında işçi ailesi olarak Almanya'ya göç etti.

02 Temmuz 2019 Salı 00:00
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Yozgatlı başkan adayı

Göç ettiği Bavyera eyaletine bağlı Waldkraiburg kasabasında liseye giden ilk Türk olmakla birlikte, üniversite eğitimine Kaiserslautern şehrinde başlayıp, Nürnberg kentinde Yüksek Ekonomi ve Bilgisayar Mühendisi olarak başarıyla tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Ümit Sormaz, Alman ve Türk toplumunda, iş ve siyaset dünyasında tanınan bir isim olarak öne çıkıyor. Hemşerimiz Ümit Sormaz, tüm Nürnberglilerin sorunlarına çözüm üretmek için 14 yıldan beri çalışıyor. 540 bin nüfuslu, Bavyera eyaletinin ikinci büyük şehrinde, toplumun her iki kişiden birisinin göçmen olması, Ümit Sormaz için büyük bir avantaj olarak görülüyor. Geleneksel olarak Türk kökenli seçmenlerin oyunu alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Almanya genelinde büyük bir çöküş içinde. Nürnberg'in SPD'li belediye başkanı Dr. Ulrich Maly yeniden aday olmayacak, Yeşiller ve Sol Parti de Türkiye karşıtı söylemlerle Türk seçmene bir alternatif oluşturmuyor. Bu sebeple, Sormaz'ın Türk seçmenler tarafından büyük destek görmesi öngörülüyor. Tüm göçmenlerin sorunları çok iyi bilen ve aynı zamanda Almanlar tarafından tutulan Ümit Sormaz, genç yaşta olmasına rağmen büyük tecrübesiyle 'Nürnberg'in Ümit'i' olabileceği söyleniyor.

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