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Yozgatlı asker şehit oldu
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Yozgatlı astsubay şehit düştü

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde Yozgatlı Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz yıldırım düşmesi sonucu şehit düştü.

Yozgatlı astsubay şehit düştü

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde Yozgatlı Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz yıldırım düşmesi sonucu şehit düştü.

29 Kasım 2019 Cuma 04:04
Yozgatlı astsubay şehit düştü

Çukurca İlçesi Davul Tepe Üs Bölgesinde 2 askerimiz yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu. Şehitlerden Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın Yozgatlı olduğu öğrenildi. Yozgatlı Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz'ın Kadışehri ilçesi Yelten Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu ve ailesinin Ankara'nın Sincan ilçesinde ikamet ettiği bildirildi. Şehidimizin Sincan’daki evine Türk bayrakları asıldı. Yozgatlı astsubay ile birlikte Bartınlı Uzman Çavuş Furkan Yılmaz’ın da şehit düştüğü açıklandı.Ayrıca Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde düzenlenen havan saldırısı sonucu 2 askerimiz, Pençe Harekatı bölgesine yıldırım düşmesi sonucu da yine 1 askerimiz olmak üzere dün toplam 5 askerimiz şehit düştü.

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Yozgatlı Astsubay şehit Düştü
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