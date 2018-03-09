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Yozgat’ın yerel derneği

YOZGAT İnfak Derneği Başkanı Ömer Yağmur, İnfak Derneği’nin 6 yıldan fazla bir süredir Yozgat’ın yerel derneği olduğunu yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği faaliyetlerle dünyanın dört bir yanına uzandığını belirtti.

Yozgat’ın yerel derneği

YOZGAT İnfak Derneği Başkanı Ömer Yağmur, İnfak Derneği’nin 6 yıldan fazla bir süredir Yozgat’ın yerel derneği olduğunu yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği faaliyetlerle dünyanın dört bir yanına uzandığını belirtti.

09 Mart 2018 Cuma 07:00
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Yozgat’ın yerel derneği

İnfak Derneği Başkanı Ömer Yağmur,  Somali’de, Nijer’de, Arakan’da, Pakistan’da, Suriye’de, Asya ve Afrika’nın 26 farklı ülkesinde organizasyonlar gerçekleştirerek mazluma, mağdura ve insanlığa ulaştıklarını söyledi.
Ömer Yağmur, “Ayrıca Yozgatlı 178 yetimi sahiplenen, öğrencilerimize mihmandarlık eden, kadın kolları ve üniversite yapılanmasıyla yalnızca İnsani yardım değil; sosyal-kültürel alanda da şehrimiz için çaba harcayan bir derneğiz” diye konuştu.
Ömer Yağmur, farklı sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya geldiklerini aktararak “Aynı hedef doğrultusunda birlikte hareket ederek Halep’e, Suriye'ye, Türkmen dağındaki soydaşlarımıza defalarca Tırlar dolusu un, kuru gıda gönderirken Memur-Sen ve İHH ile yan yana olan Derneğimiz, 178 Yetim için de Katar Hayır Derneği ile partnerlik yapmıştır. Hayrat, Ensar, İlim Yayma gibi Vakıflarla gerçekleştirilen birçok organizasyonun da paydaşı olmuştur” dedi.
Dernek Başkanı Ömer Yağmur, bu çerçevede şeffaf ve geniş katılımlı, istişareli faaliyet ve etkinliklerinin süreceğini sözlerine ekledi.
 

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