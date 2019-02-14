Yozgat’ın Tübitak başarısı

Böyükata, ‘’Bu güzel bir aşama olup, daha da ileri taşımamız lazım. Şükürler olsun ki; hiç bir emek boşa gitmiyor’’ dedi.

Böyükata, TÜBİTAK-4007 programı kapsamında da bir etkinliğin ilk kez gerçekleştirileceğini de kaydetti. Böyükata, ‘’Bu da güzel bir başlangıç olur diye ümit ediyorum. Darısı diğer destek programlarında da üst sıralara çıkmaktır. Başta Yozgat İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yazıcı beye ve şahsında bütün ekibi ile emek veren öğretmenlerimize teşekkür ederim. Yozgat'ın ve dolayısıyla ülkenin istikbali için hadi biraz daha gayret’’ diye konuştu.

Burada, Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi’nin TÜBİTAK 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında 2 Proje ile Şefaatli Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin de bir Proje ile Kayseri Bölgesi’ndeki etkinlikte yer alacağı bildirildi.

