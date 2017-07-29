Yozgat’ın toyu olacak

Başkan Kazım Arslan, her sene geleneksel olarak kutlanan Sürmeli Şenlikleri’ni bu yıl da aynı tarihte icra edeceklerini belirterek, etkinlikleri Yozgat’ın her mahallesine yaymak suretiyle ve Cumhuriyet Alanı’nda tüm vatandaşları buluşturan ve birleştiren kültürel ve sosyal aktivitelerle Sürmeli Festivali’ni kutlayacaklarını söyledi.

Başkan Kazım Arslan, etkinliklerin medeniyetimizi ve kültürümüzü yansıtan türden olduğuna vurgu yaparak, “Bunlar da zaten bizim asli vazifelerimizdir. Halkımıza kültürel ve sanatsal etkinlikler sunmak ve diğer hizmetlerin yanında halkımızın bu manadaki ihtiyaçlarını da gidermek belediyeciliğin bir parçasıdır” dedi.

Başkan Kazım Arslan, festival etkinliklerinde bütçe kısıtlamasına gitmediklerini de söyleyerek, “Şenliklerde bir bütçe kısıtlaması falanda yapmıyoruz. Sadece popüler kültüre boyun eğmiyoruz. Yozgat’ın ve Yozgatlının hakkını ve bize emanet ettiği parasını bir saatlik programlar yapan ve popçu diye tabir edilen isimlere yedirmiyoruz. Bunun yerine dolu dolu günlerce kültürel ve sanatsal faaliyetler icra ediyoruz. Bunun içinde konserlerimize de ayrı bir önem veriyoruz ve konserlerde yapıyoruz” şeklinde konuştu.

