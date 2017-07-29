Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 28°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107700
ALTIN
144.036
DOLAR
3.5286
STERLİN
4.6370
EURO
4.1426

Yozgat’ın toyu olacak

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, önümüzdeki ay kutlanacak olan ‘Sürmeli Şenlikleri Etkinlikleri’ hakkında basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Sürmeli Şenlikleri tüm Yozgat’ın toyu olacak” dedi.

Yozgat’ın toyu olacak

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, önümüzdeki ay kutlanacak olan ‘Sürmeli Şenlikleri Etkinlikleri’ hakkında basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Sürmeli Şenlikleri tüm Yozgat’ın toyu olacak” dedi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
29 Temmuz 2017 Cumartesi 07:00
52 Okunma
Yozgat’ın toyu olacak

Başkan Kazım Arslan, her sene geleneksel olarak kutlanan Sürmeli Şenlikleri’ni bu yıl da aynı tarihte icra edeceklerini belirterek, etkinlikleri Yozgat’ın her mahallesine yaymak suretiyle ve Cumhuriyet Alanı’nda tüm vatandaşları buluşturan ve birleştiren kültürel ve sosyal aktivitelerle Sürmeli Festivali’ni kutlayacaklarını söyledi.
Başkan Kazım Arslan, etkinliklerin medeniyetimizi ve kültürümüzü yansıtan türden olduğuna vurgu yaparak, “Bunlar da zaten bizim asli vazifelerimizdir. Halkımıza kültürel ve sanatsal etkinlikler sunmak ve diğer hizmetlerin yanında halkımızın bu manadaki ihtiyaçlarını da gidermek belediyeciliğin bir parçasıdır” dedi.
Başkan Kazım Arslan, festival etkinliklerinde bütçe kısıtlamasına gitmediklerini de söyleyerek, “Şenliklerde bir bütçe kısıtlaması falanda yapmıyoruz. Sadece popüler kültüre boyun eğmiyoruz. Yozgat’ın ve Yozgatlının hakkını ve bize emanet ettiği parasını bir saatlik programlar yapan ve popçu diye tabir edilen isimlere yedirmiyoruz. Bunun yerine dolu dolu günlerce kültürel ve sanatsal faaliyetler icra ediyoruz. Bunun içinde konserlerimize de ayrı bir önem veriyoruz ve konserlerde yapıyoruz” şeklinde konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yozgat için çalışıyorlar
Yozgat için çalışıyorlar
Eğitim sona erdi!
Eğitim sona erdi!
Topçu’nun bayrak aşkı
Topçu’nun bayrak aşkı
Oğluna öğretiyor!
Oğluna öğretiyor!
Yozgat’ı unutamıyorlar!
Yozgat’ı unutamıyorlar!
Komutana veda yemeği
Komutana veda yemeği
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim