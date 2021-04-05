YOZGAT’IN TEK MAViSi

YURT genelinde risk durumunu gösteren son harita açıklandı. Yüksek riskli, kırmızı ile gösterilen il sayısı 58'e çıktı. Yozgat’ta yüksek riskli iller arasında yer alarak hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Tedbirlere devam edilmesi halinde tekrar sarı hatta mavi renge geçilmesinin mümkün olduğu kaydedildi. Verilere göre, her 100 bin kişide en yüksek vaka sayısının yer aldığı iller kırmızı renge boyandı. 27 Mart-2 Nisan arasında il bazındaki Covid19 vaka sayılarına göre, her 100 bin kişide en yüksek vaka sayısının yer aldığı ilçe bazlı harita da ortaya çıktı. Buna göre, Yozgat’ta 27 Mart 2 Nisan tarihleri arasında risk haritasında Yerköy ve Akdağmadeni ilçeleri yüksek riskli, Çandır Orta Riskli, Çayıralan ise düşük riskli ilçe olarak renklendirilirken, Yozgat merkez ve diğer ilçeler Çok riskli ilçeler olarak öne çıktı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Koronavirüs risk haritasında geçtiğimiz haftalarda 100 bin kişide 35.55 olan sayının 100 bin kişide 234.55'e yükseldiğini hatırlatarak, ‘’Bu durumu tersine çevirmenin tek yolu tedbirlere riayet etmekten geçiyor. Lütfen artık bu virüsü ciddiye alalım’’ uyarısında bulundu.