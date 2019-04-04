Yozgat’ın tarihi yüzü

Fen Edebiyat Fakültesi girişinde yer alan Yozgat Türk İslam Eserleri Fotoğraf Sergisi ilgi gördü. Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsmail Akdeniz tarafından açılan sergi ilgi gördü. Sanat Tarihi Topluluğu Akademik Danışmanı Araştırma Görevlisi Adem Sevim, Yozgat’ta bilinen tarihi eserlerden çok bilinmeyen tarihi eserlerin de olduğunu söyledi. Sevim, sergide öğrencilere, akademik ve idari personele bu eserleri tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti. Sergide Yozgat merkez ve ilçelerinde yer alan 20 Türk İslam Dönemi eserinin fotoğraflarıyla birlikte tanıtımları da yer alıyor. Sergi, bugün akşama kadar Fen Edebiyat Fakültesi girişinde açık kalacak.