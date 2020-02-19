Yozgat’ın mercimeği

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 83 milyon vatandaşın vergi verirken devleti yönetenler kendi yönettikleri devlete vergi vermemek için yasayı dolandıklarını söyledi. Bu tablonun arkasında işsizliğin, çocuğuna yemek götüremeyen ebeveynlerin bulunduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, ‘’Çocuğumu okula gönderiyorum, neden hiçbir çocuk doğru dürüst eğitim almıyor. Neden on binlerce aile çöp konteynerlerinden besleniyor? Ama hayatın gerçeği. Birçok insan göreceksiniz o çöp konteynerlerinin yanında. Akşam gidin pazarlara. Pazarcı tezgâhı toplar, o fakir fukara da oralardan artıkları toplar. Bu gerçeği vicdanları yaralamaması mümkün değildir’’ dedi. En son İsviçre'den saman ithal edildiğine hatırlatan Kılıçdaroğlu, ‘’Senin artık bu gidişe dur demen lazım kardeşim. Helalinden dur demen lazım. Yaptığınız yanlıştır demen lazım. Yozgat'ın kokulu mercimeğini dünyaya tanıtman lazım, demen lazım’’ diye konuştu.