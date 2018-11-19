YOZGAT’IN MARKASI KONUŞULDU

SARIKAYA ilçe merkezinde bulunan, bu yıl UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan, yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip, halk arasında ‘Kral Kızı’ olarak bilinen Roma hamamı Basilica Therma'nın tanıtım çalışmaları bir adım daha ileriye taşındı. Yozgat Valiliği, Oran Kalkınma Ajansı ile birlikte ilkini düzenlediği ‘Ulusal Yozgat Basilica Therma Buluşma Günleri’ etkinliği büyük ilgi gördü. Yurt içerisinde birçok üniversitesinden akademisyenlerin, turizm firma temsilcileri ve turizm yatırımcılarının katıldığı buluşma günlerinde katılımcılar, Roma hamamını inceleyip bilgi aldı, ardından da gerçekleştirilen oturumlarda Roma Hamamı kalıntıları üzerine görüşlerini, düşüncelerini anlatıp, önerilerde de bulundular. Yozgat Valisi Kadir Çakır, her yerde sıcak suyun bulunduğuna vurgu yaparak, "Burada hem sıcak su var, hem tarih var. Kralların kullandığı bir alan. Bizim bu coğrafyamız, dünyanın en büyük medeniyetlerinin yaşadığı bir coğrafya. Kültür, turizm ve sağlık açısında burası önemli bir yer. Buranın değerinin farkına artık herkes vardı. Onun için bu mirası el birliği, gönül birliği ile korumamız ve sahip çıkmamız gerekmektedir" dedi.

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel de, Roma medeniyetinin gittiği her yerde hamamların yapıldığına vurgu yaparak, dünyada Romalılar tarafından yapılan, bugüne kadar içinde doğal sıcak suya sahip iki yapının bulunduğuna dikkat çekti. Açıkel, ‘’Birisi İngiltere'de, birisi Sarıkaya'da. Orası yılda 1,5 milyon turist çeken bir müze haline dönüştürülmüş, buradaki hamamın dörtte biri kadar değil. Bizim suyumuz daha şifalı. Buradaki hamamın sütunlarında Roma'nın gücünü simgeleyen boğa başı figürü var. Yanında da dili dışına çıkmış yılan figürü bulunuyor. O da sağlığı simgeliyor. Bu yerin aynı zamanda bir sağlık merkezi olduğunu düşünüyoruz. Hem sağlık hem kültür turizminin yanında inanç turizmi açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz. Buranın tanıtımı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

TARİHE IŞIK TUTACAK

Sarıkaya Sarızeybek Kültür Merkezi'nde oturumlar yapılarak, Roma hamamı ele alındı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, yapılan organizasyon ve yapılan sunumların Roma Hamamı'nın gerek tarihin inceliklerinin ortaya çıkmasında gerekse gelecek nesillere bu emanetin teslim edilmesine katkı sağlayacağını söyledi. Yozgat'ta görev yeni başlamasından dolayı Roma Hamamı'nda yapılan çalışmalara katkısının az olduğunu anlatan Çakır, "Önceki valilerimizden Sayın Abdulkadir Yazıcı'nın burada emeklerinin çok olduğunu biliyorum. Kendisini davet ettik ve bizi kırmadı bu etkinliğe katıldı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bizler bu işe istediğimiz kadar gönül verelim, ortada işin bilimsel gerçeği ve bu bilimsel gerçeği hocalarımız ortaya çıkaracak. Bu medeniyet tamamıyla açığa çıkacak. Bizler de burasının tanıtımı için elimizden gelen çabayı göstereceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Yozgat eski Valisi Abdulkadir Yazıcı da, 2012-2016 yılları arasında Yozgat Valiliği görevinde bulunduğunu anımsatarak, bu sürede Yozgat için bir şeyler yapmaya çalıştıklarını ve bu güzelliklerden bir tanesi de Roma Hamamı olduğunu söyledi. Burasını ilk gördüğünde üzerine kamu ve özel binaların bulunduğunu, yapının tam gözükmediğini anlatan Yazıcı, "Bu alanda kamulaştırma çalışması yaparak özel ve kamu binalarını yıktık. Yapının etrafında toprağı temizledik ve güzel bir havuz ortaya çıktı. Bu da bizi sevindirdi. Ardından yapılan temizlik çalışmalarında iki küçük havuzu daha bulduk" diye konuştu.

Yazıcı, "Bizim şöyle bir hayalimiz vardı. Kapadokya'ya gelen turistler Sarıkaya'ya da gelsin, bir taraftan Kerkenes harabelerini görsün, oradan da Hattuşaş'a gitsin şekilde hayalimiz vardı. Bu hayalimiz gerçekleşir. Bir önceki sayın valimiz de buranın özel tanıtımı noktasında çok büyük çabalar sarf etti. Özellikle bu çalışmanın Sarıkaya'daki bu tarihi mekanın Türkiye ve dünyaya tanıtacağını inanıyorum" şeklinde konuştu.

Akademisyenler, yaptıkları sunumlarda Roma Hamamı tarihi yapısı ve içinde yapıldığı tarihten beri akan termal sular ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verdi.