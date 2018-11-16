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YOZGAT’IN MARKASI KONUŞULACAK

YOZGAT Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenmesi planlanan ‘Ulusal Yozgat Basillica Therma Buluşmaları’ etkinliği bugün Sorgun ilçesinde gerçekleştirilecek açılış programı ile start alacak. Üç gün devam edecek etkinliğe, farklı üniversitelerden akademisyenler, gazeteciler, turizm sektöründeki işletme yöneticileri, yayıncılar, reklamcılar katılacak.

YOZGAT’IN MARKASI KONUŞULACAK

YOZGAT Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenmesi planlanan ‘Ulusal Yozgat Basillica Therma Buluşmaları’ etkinliği bugün Sorgun ilçesinde gerçekleştirilecek açılış programı ile start alacak. Üç gün devam edecek etkinliğe, farklı üniversitelerden akademisyenler, gazeteciler, turizm sektöründeki işletme yöneticileri, yayıncılar, reklamcılar katılacak.

16 Kasım 2018 Cuma 06:57
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YOZGAT’IN MARKASI KONUŞULACAK

DÜNYADA biri Sarıkaya ilçesinde diğeri İngiltere'de bulunan Roma döneminden kalma 'Kral Kızı' adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı'nın tanıtımına yönelik çalışmalara, bugün başlayıp, Pazar günü tamamlanacak olan ‘Ulusal Yozgat Basillica Therma Buluşmaları’ etkinliği de eklendi. 2014'teki kazılarla gün yüzüne çıkarılan tarihi hamamın kalıntıları ve havuzları için UNESCO'ya 'Dünya Mirasları' arasına alındı. Roma Dönemi’nden kalma tarihi özellikleri ve 2 bin yıldır akan şifalı suyuyla dikkat çeken ‘Kral Kızı’ adıyla da bilinen Basilica Therma Roma Hamamı’nın dünyada bir üçüncüsü bulunmuyor. Yozgat'taki Basilica Therma Roma Hamamı'nın şifalı suyu 2 bin yıldır akıyor. Sarıkaya Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan kazılar neticesinde 2014 yılında gün yüzüne çıkarılan tarihi Roma Hamamı kalıntıları ve havuzları, her mevsim ilçeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. 48 derece sıcaklıkta yer üstüne çıkan hamam suyunun birçok hastalığa şifa olduğu bilinirken, Roma Hamamı’nın üst kısmındaki friz süslemelerindeki boğa başı ve yılan figürleri dikkat çekiyor.  En az 2 bin yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen Roma Hamamı’nın bulunduğu bölgede yapılan kazı çalışmaları sırasında çıkan paraların, sikkeleri tarihi ve yapının duruşu MS 40'ncı yıllarda inşa edildiğini gösterdiği kaydedildi.
ETKİNLİK BUGÜN BAŞLIYOR
Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenmesi planlanan ‘Ulusal Yozgat Basillica Therma Buluşmaları’ etkinliği bugün etkinliklerde yer alacak 66 civarındaki davetlinin tesislere yerleştirilmelerinin ardından Sarıkaya Roma Hamamı kalıntılarının gezilip, sunum yapılmasıyla başlayacak. Yarın ise Sorgun ilçesindeki Termal Otel’de etkinliğin açılışı yapılacak. Yarın saat 10.00’da protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilecek oturumlarla Roma Hamamı masaya yatırılıp, farklı yönleriyle değerlendirilip, sunumlar yapılacak. 

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YOZGAT’IN MARKASI KONUŞULACAK
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