YOZGAT’IN LAVANTA ADASI

Önümüzdeki ay içerisinde ikinci hasadı yapılacak olan Çekerek Lavanta adasında verimin daha da artması beklenirken, Lavanta Adasında Lavanta Destilasyon ünitesi kurarak lavantanın yağını çıkartıp bu yağdan sabun, kolonya, krem, gibi kozmetik ürünler yapmaya da başlanılacak. Türkiye'nin 9’uncu büyük sulama amaçlı barajı olan Çekerek Barajı suları içerisinde yer alan bin 500 dekar alan üzerine Orman Genel Müdürlüğünün desteği ile Belediye tarafından önceki yıl toprakla buluşturulan 250 bin lavanta bitkisinin Haziran ayı içerisinde ikinci hasadı gerçekleştirilecek. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, hasadı yapılacak olan lavanta bitkisinden elde edilecek yağ ile sabun, kolonya üretimi yaparken, bölgede bal arıcılığının da yaygınlaştırılmasının planlandığını söyledi. Bin 500 dekarlık arazide dikimlerini gerçekleştirdikleri Lavantalar ile Türkiye'nin en büyük Lavanta bahçesini Yozgat’a kazandırdıklarını hatırlatan Çakır, Kadın Girişimci Kooperatifleriyle birlikte lavanta yağından birçok kozmetik ürün elde edeceklerini sözlerine ekledi.

KOZMETİK VE PARFÜM

ALANINDA KULLANILIYOR

Lavanta bitkisi, 1 metreye kadar boylanabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitkidir. Lavanta bitkisinin ekonomik olarak kullanılan kısmı çiçekleri olduğu bildirildi. Bitkinin çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisi olduğu kaydedildi. Lavanta uçucu yağı, en fazla kozmetik ve parfüm sanayinde kullanıldığı, bunun yanında güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayinde ve ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle de aromaterapide kullanıldığı öğrenildi. İdrar arttırıcı ve romatizma ağrılarını dindirici etkisi de bulunan Lavanta çiçekleri sedatif etkisinden dolayı çay şeklinde de kullanılmakta. Lavanta toprak yönünden seçici olmayan bir bitki olduğu, verimli topraklarda iyi yetişip daha fazla verim vermekte ise de verimi düşük derinliği az topraklarda da yetişebildiği. Kurağa, sıcağa ve soğuğa dayanıklı olduğu kaydedildi. Çok yıllık bir bitki olan lavanta, tesis edildiğinde ilk 2-3 yıllık iyi bakımdan sonra uzun yıllar verim alınıyor. Son yıllarda yaşanan şartlara bağlı olarak çiftçilerin tıbbi ve aromatik bitkilere yöneliş gözlemlenirken, buna bağlı olarak son yıllarda lavantaya olan talep artışı nedeniyle Türkiye’nin değişik illerinde dikimleri yapıldığı. Bu kapsamda Yozgat’taki çiftçilerin de bu konuya ilgi duyduğu vurgulandı.

•İhsan Çelikkaya•