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Yozgat’ın Kültürel konuğu

ULUSLARARASI Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov Yozgat’ta gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu.

21 Ekim 2020 Çarşamba 00:48
Yozgat’ın Kültürel konuğu

 Kaseinov, Yozgat Valisi Ziya Polat’ı makamında ziyaret etti. Vali Polat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaseinov'u Yozgat’ta ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade etti. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov, Yozgat Bozok Üniversitesi’ni de ziyaret etti. Bir dizi ziyaret için Yozgat’a gelen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov, Karadağ ile bir araya geldi. Ziyarete, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu ve Türksoy Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gafarlı da eşlik etti. Ziyarette Rektör Karadağ, ziyaretin anısına Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov’a hediye takdim etti. 

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Yozgat’ın Kültürel Konuğu
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