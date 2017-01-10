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Yozgat’ın kokusu çıktı

10 Ocak 2017 Salı 05:20
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Yozgat Belediyesi tarafından hazırlatılan kolonya ve gülsuyu Sarıhacılı Mahallesi’nde bulunan yöresel ürünler evindeki raflarda yerini aldı.

Yozgat’ın kokusu çıktı
Yozgat Belediyesi Cehirlik Lalesi markalı bir kolonya ve Gelin Kayası markasıyla bir gülsuyunun üretimini yaptırarak, hediyelik eşya satılan yerlerdeki raflarda ürünlerin satışına başladı.
Bu kapsamda Sarıhacılı Mahallesi’nde bulunan yöresel ürünler ve kahvaltı evinde de kolonyalar satışa sunuldu.
Belediye Başkanı Kazım Arslan, özellikle farklı vilayetlere Yozgat’tan hediye götürmekte zorlanıldığını hatırlatarak, bu noktada Yozgat’a has güzellikleri ve ürünleri yeniden piyasa çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.
Başkan Arslan, söz konusu kolonyaların kendine has kokusu bulunduğunu ve bu bakımdan diğerlerinden ayrı olduğunu da sözlerine ekledi. 

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