Yozgat’ın kahraman kadınları

Gazetemiz yazarlarından araştırmacı Osman Karaca, hazırlamakta olduğu yeni kitabıyla ilgili yaptığı araştırmada Yozgat’ın bilinmeyenlerine yönelik yeni bilgi ve belgelere ulaştı. Karaca, Kurtuluş Savaşı esnasında Mustafa Kemal Paşa’nın, cephedeki askere gıda ve giyim malzemesi temini, nakliyesi konusunda Anadolu Kadınlarına çağrıda bulunduğunu hatırlattı. Karaca, ‘’Bu çağrıya olumlu yanıt veren Yozgatlı kadınlar, başta Mutasarrıfın eşi Necip Nasra hanım başkanlığında kampanya başlatıldı. Çorap, mintan, iç don, uçkur bağı, çarık, gıda maddeleri gibi malzemeleri bir araya getirip, cephedeki askere kanılarla ulaştırıldı. Bunlar arasında Yozgat’ın Kababel köyünden Neslihan Kaplan da kağnı ile Yahşihan’a kadar erzak taşıdığını belgeledik’’ dedi.

Karaca, 1965 yılında Kababel köyünde vefat eden Neslihan Kaplan’ın torunlarının halen köyde yaşamlarını sürdürdüklerini de kaydetti. Neslihan Kaplan’ın torunları, Yosma Kaplan, Sadık Şimşek, Muharrem Kaplan, Nesimi Akdoğan da ninelerinin izinden gidiyor. Yosma Kaplan, köydeki evinin girişine Atatürk Büstü yaptırıp, Türk Bayrağı ile donattı.

