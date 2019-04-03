Yozgat’ın iradesi yok sayılamaz

Belediye Başkanı Kazım Arslan Yozgat’ta bir takım parti yöneticilerinin zafer sarhoşluğu ile ihanet ve hain edebiyatı üzerinden siyaset yaptıklarını ve bunu doğru bulmadığını belirtti.

Belediyeyi kazananların çok büyük bir başarılarının olmadığını ifade eden Arslan, “Kazanan arkadaşlara başarı diliyorum. İnşallah başarılı hizmetlerin altına imza atar” dedi.

Arslan, Yozgat’ta iktidar partisi kadar oy alan bağımsız bir hareketin olduğuna vurgu yaptı.

Yozgat’ın bütün kesimlerini, bütün siyasi görüşten insanları bir araya toplayan hareket olduklarını hatırlatan Arslan, “Zorlama ittifaklar vardır seçim stratejisi gereği. Ama Yozgat’ta hiçbir zorlama olmaksızın halk kendi ittifakını oluşturmuş. Sevdiği insanın etrafında gönül verdiği insanın etrafında topyekun Yozgat sevdiği insanın etrafında sadece Yozgat’a hizmet düşüncesi ile birleşmiştir” şeklinde konuştu.

Bundan sonra Yozgat’ta halkın, milletin iradesini yok sayarak siyaset yapmanın mümkün olmayacağına dikkat çeken Arslan,

“Bu mesajın ne olduğunu iyi okumak ve anlamak zorundadırlar. Şayet bunu yapmayıp bunu bir mağlubiyet, galibiyet meselesi ile karşısındaki insanları ötekileştirme noktasında da kimsenin hakkı yoktur” diye konuştu.

Yozgatlılara da teşekkür eden Kazım Arslan; “Bana yüce bir hareketin önderliğini yapma fırsatını verdiler iyi ki böyle bir hareketin içerisinde olmuşum” diye konuştu.

Başkan Arslan, önceden bilinçli bir şekilde yapılan pusula hilesiyle seçimleri kaybettiğini iddia ederek, “BTP ve iptal oylar bizim hanemize yazılması gereken oylardı. Yaptığımız tespitlerde bazı sandıklarda ciddi hatalar var. Tespit ettiğimiz ciddi noksanlıklar var. Bu noktada oyların bir kısmının sayılması durumunda oy oranımızın biraz daha arttığını düşünüyoruz. Tamamını saydırabilsek, seçimi kazanma noktasına da gelebileceğiz. Bunu yapmayacağız. Seçim sonuçlarına da itiraz etmiyoruz. Milletin kararına saygılıyız. Biz uzun vadede kazandık, ona inanıyorum” ifadelerini kullandı.

