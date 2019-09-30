Yozgat’ın ilk konfederasyonu

Yozgat’ta, Yetiştirme yurtlarından ayrılan kamu görevlilerinin kurduğu, değişik iş kollarında faaliyet gösteren beş sendika bir araya gelerek, Yurt Sendikaları Konfederasyonu’nu kurdu. Yozgat’ta hizmet veren yetiştirme yurtlarında barınan öğrencilerin kamu görevine atanmasıyla doğan sendikal hakları çerçevesinde sendikacılık faaliyetlerine büyük önem veren Hakan Çeliksoy, başarılı bir hizmet daha yaparak, Konfederasyonun merkezini de Yozgat olarak belirlenmesini sağladı. Kurucu Başkanlığını yürüttüğü Yurt Eğitim Çalışanları Sendikasını kurmakla işe başlayan Hakan Çeliksoy, Yurt Sağlık Sen, Yurt Tarım Sen, Yurt Büro Sen ve Yurt İmar Sen sendikalarının kurulmasına da öncülük etti. Çeliksoy, beş sendikanın faaliyetlerini aynı çatı altında daha güçlü şekilde sürdürmek üzere ‘Yurt Sendikaları Konfederasyonu’ adıyla Yozgat’ta bir ilke imza atarak, ilk kez Konfederasyon kurulmasını sağladı. Kuruluş evrakını valiliğe sunan Başkan Çeliksoy, ‘’Bugün itibarı ile yıllardır yürüttüğümüz sendikal çalışmaları bir üst tüzel kişiliğe taşıyarak, konfederasyonumuzun gerekli evrakını, gerekli belgeleri mülki idare amirliğine vermiş bulunuyoruz. Bilindiği üzere genelde STK’ların federasyonu veya konfederasyonu Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde kurulmaktadır. Ancak biz Konfederasyonumuzu Yozgat’ımızda kurmak istiyoruz” diye konuştu.

Kuruluş evrakın teslim alan Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında, değişik iş kollarında hizmet veren en az beş sendikanın konfederasyon kurma hakkını kazandığını belirterek, başarılar diledi. Yurtlu, Yozgat’ta sendika ve sendika şubeleri faaliyet göstermekte iken, bunların bir üst kuruluşu olan Konfederasyonun kurulmasının önemli olduğunu vurguladı.