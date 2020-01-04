YOZGAT’IN iHTiYACI VAR!

YOZGAT’A KURULSUN

Gazetemiz Yazarı Saygı Öztürk, Sözcü TV adına Kılıçdaroğlu’nun toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, Televizyonların Ankara temsilcileriyle ilgili sohbet toplantısında, güncel konuların genel değerlendirmesini yaptı. Gazetecilerden gelen soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 2022 yılında yola çıkacağı belirtilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile ilgili görüşlerini de açıklayıp, değerlendirmelerde bulunurken, üretim tesislerinin Yozgat gibi kırsal bölgelerde kurulması gerektiğine işaret etti.

ÖZTÜRK DE KATILDI

Gazetemiz Yazarı Saygı Öztürk, Sözcü TV adına Kılıçdaroğlu’nun toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, Televizyonların Ankara temsilcileriyle ilgili sohbet toplantısında, güncel konuların genel değerlendirmesini yaptı. Gazetecilerden gelen soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 2022 yılında yola çıkacağı belirtilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile ilgili görüşlerini de açıklayıp, değerlendirmelerde bulunurken, üretim tesislerinin Yozgat gibi kırsal bölgelerde kurulması gerektiğine işaret etti.

SİYASİ TERCİHLE OLMAZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de daha önce Devlet Planlama Teşkilatı diye bir kuruluşun bulunduğunu hatırlattı, bu kuruluşun devletin 5 yıllık planlamasını yaparak, yatırımların daha uygun alanlara kurulmasına yön verdiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, ‘’Şimdi böyle bir kurum yok. Hangi yatırım nereye kurulmalıdır, nedenleri sıralanırdı. Artık siyasi bir otorite çıkıp, ‘burada kurulacak, böyle olacak’ diyor, oraya kuruluyor, dediği gibi oluyor. Bu yanlış’’ ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİRİN İHTİYACI YOK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehirlerin her yönüyle sıkıştığını, bundan sonraki yatırım planlamaları yapılırken, kırsal bölgelerdeki şehirlere öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, ‘’Büyükşehirlerin otomobil fabrikasına ihtiyacı yok. Fabrikayı Büyükşehirde kurarsanız, kırsalda yaşayan insanların göçünü de hızlandırırsınız. Küçük şehirler boşalır. O nedenle yatırımların küçük şehirlere yapılıp, istihdam yaratılarak göçün önlenmesi gerekir’’ diye konuştu.