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YOZGAT’IN iHTiYACI VAR!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ulusal televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, yerli otomobil fabrikasının büyükşehirlere kurulacak olmasının yanlış olduğunu belirterek, ‘Neden Yozgat değil de İstanbul?’ sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu, ‘’Yozgat’ın Sivas’ın Kırşehir’in bu tip yatırımlara daha çok ihtiyacı var. Maalesef yatırımlarda diğer konularda olduğu gibi siyasi tercihlere göre yön buluyor’’ dedi. 

YOZGAT’IN iHTiYACI VAR!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ulusal televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek, değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, yerli otomobil fabrikasının büyükşehirlere kurulacak olmasının yanlış olduğunu belirterek, ‘Neden Yozgat değil de İstanbul?’ sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu, ‘’Yozgat’ın Sivas’ın Kırşehir’in bu tip yatırımlara daha çok ihtiyacı var. Maalesef yatırımlarda diğer konularda olduğu gibi siyasi tercihlere göre yön buluyor’’ dedi. 

04 Ocak 2020 Cumartesi 04:04
YOZGAT’IN iHTiYACI VAR!

YOZGAT’A KURULSUN
Gazetemiz Yazarı Saygı Öztürk, Sözcü TV adına Kılıçdaroğlu’nun toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, Televizyonların Ankara temsilcileriyle ilgili sohbet toplantısında, güncel konuların genel değerlendirmesini yaptı. Gazetecilerden gelen soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 2022 yılında yola çıkacağı belirtilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile ilgili görüşlerini de açıklayıp, değerlendirmelerde bulunurken, üretim tesislerinin Yozgat gibi kırsal bölgelerde kurulması gerektiğine işaret etti.
ÖZTÜRK DE KATILDI
Gazetemiz Yazarı Saygı Öztürk, Sözcü TV adına Kılıçdaroğlu’nun toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, Televizyonların Ankara temsilcileriyle ilgili sohbet toplantısında, güncel konuların genel değerlendirmesini yaptı. Gazetecilerden gelen soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, 2022 yılında yola çıkacağı belirtilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile ilgili görüşlerini de açıklayıp, değerlendirmelerde bulunurken, üretim tesislerinin Yozgat gibi kırsal bölgelerde kurulması gerektiğine işaret etti.
SİYASİ TERCİHLE OLMAZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de daha önce Devlet Planlama Teşkilatı diye bir kuruluşun bulunduğunu hatırlattı, bu kuruluşun devletin 5 yıllık planlamasını yaparak, yatırımların daha uygun alanlara kurulmasına yön verdiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, ‘’Şimdi böyle bir kurum yok. Hangi yatırım nereye kurulmalıdır, nedenleri sıralanırdı. Artık siyasi bir otorite çıkıp, ‘burada kurulacak, böyle olacak’ diyor, oraya kuruluyor, dediği gibi oluyor. Bu yanlış’’ ifadelerini kullandı.
BÜYÜKŞEHİRİN İHTİYACI YOK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehirlerin her yönüyle sıkıştığını, bundan sonraki yatırım planlamaları yapılırken, kırsal bölgelerdeki şehirlere öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, ‘’Büyükşehirlerin otomobil fabrikasına ihtiyacı yok. Fabrikayı Büyükşehirde kurarsanız, kırsalda yaşayan insanların göçünü de hızlandırırsınız. Küçük şehirler boşalır. O nedenle yatırımların küçük şehirlere yapılıp, istihdam yaratılarak göçün önlenmesi gerekir’’ diye konuştu. 

Son Güncelleme: 03.01.2020 17:26
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YOZGAT’IN IHTiYACI VAR!
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