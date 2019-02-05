YOZGAT’IN iHRACATI YETERSiZ

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramankazan Yozgatlılar Derneği'nce düzenlenen Arabaşı Programı'na katılarak, yaptığı konuşmasında, Yozgat’ın yaptığı ihracatın yetersizliğine dikkat çekti, bunun artırılması gerektiğini söyledi. Başkentte yaşayan hemşerileriyle bir araya gelmekten ayrıca mutluluk duyduğunu ifade eden Oktay, hayatı boyunca nerede olursa olsun hep Yozgatlı olduğunu gururla söylediğini kaydetti. Oktay, yaptığı tüm görevlerde, Yozgatlının her meselesini kendi meselesi olarak gördüğünü, imkanları ölçüsünde çözümüne katkıda bulunduğunu vurguladı. Oktay, "Yozgat deyince, sadece mevcut il sınırlarını anlarsak, eksik yapmış oluruz. Nasıl ki Türkiye sınırlarından daha büyük ise Yozgat da Yozgat sınırlarından daha büyüktür. Ankara'dan İstanbul'a, İzmir'den Antalya'ya kadar yurdumuzun dört bir tarafında Yozgatlı hemşerilerimiz yaşıyor, çalışıyor ve ülkemizin ekonomisine katkıda bulunuyor. Yurt dışında birçok ülkede gurbeti sıla eyleyen, çalışan, gayret eden hemşerilerimiz var. Dolayısıyla Yozgat'ın geleceğini planlarken Yozgat'ın yurt içindeki ve yurt dışındaki bu potansiyelini dikkate almak gerekir" dedi.

YOZGAT'IN İHRACATI YETERSİZ

Oktay, memleketleri cazibe merkezine dönüştürmek, vatandaşlara sunulan imkanları çeşitlendirmek, sosyal şartları iyileştirmek için birçok adım attıklarını, ülkenin şehirleriyle her geçen gün daha da gelişip, kalkındığını dile getirdi. Oktay, Yozgat'ın Organize Sanayi Bölgeleri, havalimanı ve hızlı tren hattı gibi atılımlarla yarına bugünden daha umutla baktığına işaret etti. Oktay, "Vatandaşlarımızın hizmetine sunulan eğitim, sağlık gibi önemli alanlardaki kamu yatırımları ile tarım ve hayvancılık destekleri sayesinde Yozgat’ta ekonomi ve istihdam alanında ilerlemeler sağlanmıştır. Biz de bu gayrete bölgesel kalkınma için şehirlerimizin güçlendirilmesi hamlesiyle destek vermekteyiz. Sadece kamunun getireceği yatırımlarla değil, iç dinamikleriyle, iş adamı, sivil toplum örgütleri ve kendi vatandaşlarının gayretleriyle geleceğe çok daha umutla bakan bir Yozgat istiyoruz. Yozgat'ın yaptığı ihracat yeterli değil. Ürettiği katma değer daha fazla olmalı. Bununla ilgili çalışmalarımız bütün hızıyla devam edecek’’ diye konuştu.

