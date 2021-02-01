Yozgat’ın ihracat rakamları arttı

YOZGAT, Kayseri, Sivas illerini kapsayan TR72 bölgesinde, ihracat ve ithalat rakamları açıklandı. Bölgede, geçtiğimiz yılın Kasım ayına göre Aralık ayında ihracatı en fazla artan il Yozgat oldu. Yozgat ile birlikte Kayseri ve Sivas illerinde de ihracatta artış yaşandı. Kayseri ve Sivas’ta ihracatla birlikte ithalatta artarken, Yozgat’ta geriledi. TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, Kayseri'de ihracat 2020 yılı Aralık ayında, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 38 artarak 318 milyon 230 bin dolar, ithalat yüzde 20,7 artarak 115 milyon 142 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Kayseri' de ihracat yüzde 23,6 artarken, ithalat yüzde 9,1 azaldı. Sivas'ta, ihracat 2020 yılı Aralık ayında, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 24 azalarak 7 milyon 838 bin dolar, ithalat yüzde 46,3 artarak 6 milyon 19 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Sivas' ta ihracat yüzde 0,2 artarken, ithalat yüzde 87,1 arttı. Yozgat'ta, ihracat 2020 yılı Aralık ayında, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak 1 milyon 585 bin dolar, ithalat yüzde 5,3 azalarak 2 milyon 378 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Yozgat' ta ihracat yüzde 23,7 artarken, ithalat yüzde 6 azaldı.