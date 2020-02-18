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Yozgat’ın eski binaları bir bir yıkılıyor

YOZGAT’ta bir döneme damgalarını vurmuş olan binalar bir bir yıkılmaya devam ediyor.

18 Şubat 2020 Salı 03:39
Yozgat’ın eski binaları bir bir yıkılıyor

 Daha önce SGK binası olarak kullanılan binanın yıkılmasının ardından hemen bitişiğinde bulunan iş merkezi olarak kullanılan bina yıkılmıştı. Yıkılan iki binanın yerine biri alışveriş merkezi yapılırken, diğeri ise modern bir iş merkezi haline getirildi. Şimdi ise yıllardır otel olarak kullanılan, daha sonra Tıp Merkezi yapılan, tıp merkezinin kapatılmasının ardından yeniden Hitit Oteli olarak kullanılmaya devam edilen binada da yıkım işlemleri başladı. Yozgatlı bir müteahhit tarafından satın alınan ve yıkımına başlanan binanın yerinde de yine iş merkezi yapılacağı öğrenildi. 

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Yozgat’ın Eski Binaları Bir Bir Yıkılıyor
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