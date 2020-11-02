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Yozgat’ın da ciğeri yandı

İzmir’de meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye başladı. Göçük altında kalanların 4’ünün Yozgatlı olduğu belirtildi.

02 Kasım 2020 Pazartesi 00:15
Yozgat’ın da ciğeri yandı

İZMİR'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Göçük altında kalarak vefat eden, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel’in eşi Burcu Yüksel ile çocukları Efe Ilgaz Yüksel ve Dila Yüksel’in Yozgat nüfusuna kayıtlı oldukları belirtildi. Vefat eden Yüksel ailesinin fertleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze törenine AK Parti İzmir milletvekili, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Bayraklı ilçesinde deprem sebebiyle yıkılan binada bulunan ve enkazdan cansız bedenleri çıkartılan Burcu Yüksel, Efe Ilgaz Yüksel ve Dila Yüksel'in cenaze namazı Hacılarkırı Mezarlığı'na getirildi. Acılı baba Dr. Nuri Seha Yüksel, ayakta durmakta zorluk çekerken, eşi ve çocuklarının tabutuna sarıldığında sinir krizi geçirdi. Anne ve iki çocuğu yan yana bulunan mezarlarda gözyaşlarıyla toprağa verildiler. 

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Yozgat’ın Da Ciğeri Yandı
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