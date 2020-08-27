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YOZGAT’IN ÇANAK PEYNiRi YETER

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Venezuela’dan vergisiz peynir ithal edileceğini belirterek, ‘’Yozgat çiftçisinin, Bozok yaylasında beslediği hayvanından elde ettiği süt ile yaptığı Çanak Peyniri dururken, Venezuela’dan peynir ithal etmenin mantığını anlamak mümkün değil. Türkiye bir peynir cennetidir’’ dedi.

27 Ağustos 2020 Perşembe 00:59
YOZGAT’IN ÇANAK PEYNiRi YETER

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgat’ın önemli bir tarım ve hayvancılık bölgesi olduğuna dikkat çekerek, Venezuela’dan peynir ithal edilmesine karşı çıktı. Yaşar, ‘’Türkiye bir peynir cennetidir. Yozgat çiftçisinin Bozok yaylasındaki endemik bitkilerle beslediği hayvanının mis kokulu sütünden yaptığı başta Çanak Peyniri olmak üzere, birden fazla peynir çeşidi bulunmaktadır. Bu peynire alternatif olarak yurt dışından peynir ithal edilmesinin mantığını anlamak mümkün değildir’’ dedi. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar yaptığı açıklamada, paramızın değerini yitirmesi nedeniyle gübre, ilaç, tohum, mazot giderleri hızla artarken, çiftçinin yeterince desteklenmediğini söyledi. Yaşar, ‘’Son 14 yılda, devletin çiftçimize Tarım Kanunu gereği ödemesi gereken 175 milyar liralık destek ödenmemiştir. Bu, devletin her bir çiftçi ailesine 80 bin 754 lira borçlu olduğu anlamına gelir. Diğer taraftan, özellikle son birkaç yıldır hasat zamanı açılan ithalat kapılarıyla çiftçilerimizin malının değeri pula dönmüştür. Şimdi de sarayın aldığı son kararla Türkiye, Venezuela’dan peyniri vergisiz ithal edecektir. Yozgat’taki çanak peyniri üreticisi, Trakya’daki, Ezine’deki, Kars’taki peynir üreticileri dururken, Saray yönetimi Türkiye’deki çiğ süt üreticisi yerine, Venezuela’nın üreticisine destek vermekte, yabancı üretici için yeni imkanlar sağlanmaktadır. 200’e yakın peynir çeşidi zenginliğiyle adeta bir peynir cenneti olan, dünya genelinde peynir üretiminde ilk onun içerisindeki ülkemiz çiftçileri dururken Venezuela çiftçilerinin üretimi tercih edilerek, ne kadar yerli ve milli olduklarını, bağımsızlıktan ne anladıklarını da bir kez daha göstermişlerdir’’ ifadelerini kullandı. 
ZAFERİN YILDÖNÜMÜ
CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda, emperyalist güçlere karşı verilen bağımsızlık mücadelesinin zafere yürüdüğü en önemli günlerinden birisi olduğuna dikkat çekti. Yaşar, ‘’98 yıl önce bugün 26 Ağustos 1922’de, büyük zaferimizin ilk adımını atılmıştır. Bugün ülkemizin tam bağımsız, özgür, demokratik, halkçı ve laik bir ülke olarak yürüyüşü mücadelemizde aynı kararlılıkla buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Büyük Taarruzun 98’inci yıl dönümünü kutluyor, ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Emperyalizme karşı, o gün konulan irade bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Bugün de ekonomisiyle, tarımıyla, sanayisiyle güçlü; işçisi, memuru, çiftçisiyle mutlu bir ülke mücadelemizi bu iradenin ışığıyla sürdürüyoruz’’ diye konuştu. 

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YOZGAT’IN ÇANAK PEYNiRi YETER
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