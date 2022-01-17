Yozgat’ın Avrupa’ya açılan kapısı

Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, Sorgun Gençlik Derneği 2014 yılından bugüne kadar Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programıyla farklı ülkelerdeki kurum, kuruluş ve STK’lar ile işbirliği yaparak 400’den fazla genci yurt dışına gönderdiklerini söyledi. Uğuz, Şuan hali hazırda Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gönüllüler Merve ve Gürin Macaristan'da, Yılmaz Can’ın İspanya'da, Tayfun’un Estonya’da ve Simay’ın Belçika’da gönüllülük faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi. Gençlerin 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedeflediklerini dile getiren Uğuz, bu hedef doğrultusunda, dernekleri tarafından, yerel, ulusal ve uluslararası, iş dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan eğitimleri ile gençlerin önündeki tüm engelleri kaldırdıklarına vurgu yaptı.

GENÇLERİN İSTİHDAM EDİLMESİNE KATKI SAĞLIYORUZ

Düzenledikleri projeler, eğitimler, kurslar ve etkinlikler ile gençlerin kişisel ve kişilerarası becerilerini arttırmaya ve özgeçmişlerini güçlendirmesine katkı sağladıklarının altını çizen Uğuz, ‘’Artık üniversite okumak tek başına yeterli olmuyor. 21. Yüzyılda gençler farklı becerilere sahip olması gerekiyor. İş dünyası akademik çalışmalarının yanı sıra gençlerin kendilerini pek çok alanda geliştirmesini istiyor. Artık şirketler işe alacakları gençleri seçerken üniversite yıllarını nasıl geçirdiklerine de bakıyor. Sivil Toplumdaki çalışmalar önemseniyor. Birlikte çalışacakları gençlerin proje üretmesini, sorunlara çözüm bulmasını ve takımla birlikte uyum içinde çalışmasını bekliyor. Eğitim süresince çeşitli sorumluluk projelerinde etkin rol alan, bir derneğin veya kulübün faaliyetlerinde çalışan, takım çalışmasına inanan, gelişime açık olan, yabancı dil bilen, teknolojiyi takip eden, araştıran, sorgulayan, yurtdışında staj, eğitim ve projelerde yer alan, iyi iletişim becerilerine sahip, özgüveni yüksek, girişimci ruha sahip, insana ve topluma duyarlı, fikirleri ve vizyonuyla çalıştığı kurumda fark yaratan, farklı görüş ve değerlere saygılı, kültürel farklılıklara uyum, çeşitlilik, öğrenmeye açıklık, duyarlılık, dünya görüşü, iletişim yeteneği gibi beceriler gençler iş dünyası tarafından öncelikli tercih ediliyor. Bu programlara katılmak tamamen ücretsiz ve seyahat, konaklama, yemek, vize ücretlerini gibi bütün masrafları karşılanmaktadır. Yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençler bu programlardan yararlanmaya davet ediyoruz’’ dedi.