Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yozgat’ın ardından Adana’da

Geçtiğimiz hafta içerisinde Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bir veteriner hekimin ölümü ile sonuçlanan saldırının ardından aynı olay Adana’da da yaşandı.

10 Mayıs 2022 Salı 00:46
Yozgat’ın ardından Adana’da

Yozgat’ta iki kişinin bıçakla saldırısı sonucunda Veteriner Hekim Volkan Lale hayatını kaybetmişti. Adana’da da muhabbet kuşu ölen bir vatandaşın veteriner hekime saldırdığı iddia edildi. Adana'da, veteriner kliniğine tedavi için getirdiği muhabbet kuşu ölen bir kadın, iş yerinin camını kaldırım taşıyla kırdıktan sonra tehdit ve hakaretler yağdırdı. Olay, Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan veteriner hekim İsa İpek’e ait İpek Veteriner Kliniği’nde meydana geldi. İddiaya göre, kliniğe gelen ve ismi belirlenemeyen 25 yaşlarında bir kadın, muhabbet kuşunun yumurtlama sorunu olduğunu söyleyerek yardım istedi. Yapılan tedavinin ardından kuşunu teslim alan kişi, bir süre sonra muayenehaneye tekrar gelerek hayvanın öldüğünü söyleyip iş yerinin camını kaldırım taşıyla kırdı. Saldırı sonrası kadın uzaklaşırken, yaşadığı olayın şokunu atlatan İsa İpek, polise başvurarak şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek saldırganın eşkalini belirleyen polis, yakalanması için çalışma başlattı. Benzer durumlarla daha önce de karşılaştığını söyleyen İpek, ‘’Kadın olduğu için müdahale edemedim. ‘Bugün camını indirdim, yarın seni öldüreceğim’ dedi. İnsanların ve hayvanların sağlığını koruyan bir meslek icra ediyoruz. Mesleğimize yönelik saldırılarda karşı cezalar caydırıcı değil maalesef. Bu da çalışma azmimizi kırıyor. Korkarım daha çok şiddete maruz kalacağız’’ dedi.
Bazı meslektaşlarıyla olay yerine gelen Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse de, son zamanlarda veteriner kliniklerine yapılan saldırıların bir örneğini yaşadıklarını söyledi. Yozgat Sorgun’da, geçen 25 Nisan günü bıçaklı kavgada veteriner hekim Volkan Lale’nin hayatını kaybettiğini hatırlatan Köse, “Bir sağlık çalışanı ve temel sağlık hizmetlerinin aktörü olan veteriner hekimlerin bir an önce sağlıkta şiddet uygulaması kapsamına alınmasını zaruri görüyoruz" diye konuştu. •İHA•

Anahtar Kelimeler:
Yozgat’ın Ardından Adana’daSorgunVeterinerAdanaVolkan Laleİsa İpekYozgatIlerigazetesiHaber10MayısSalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HIDRELLEZ ŞENLiĞi
HIDRELLEZ ŞENLiĞi
Ceviz bahçesine tel örgü
Ceviz bahçesine tel örgü
Tarım arazilerinde inceleme
Tarım arazilerinde inceleme
Huzurevindeki anneler unutulmadı
Huzurevindeki anneler unutulmadı
Yağmur duası yapıldı
Yağmur duası yapıldı
Gluten yok, hayat var
Gluten yok, hayat var
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim