YOZGAT’IN ‘ALTIN KELEBEK’ GURURU

Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya ve televizyon programcısı Ahmet Hakan’ın ödül alması sevinçle karşılandı. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu. Hürriyet Gazetesi ve Pantene işbirliği ile 45.si düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreni Zorlu PSM'de birbirinden ünlü isimlerin katılımı ile yapıldı. Gecede 45 dalda ödül verildi. Kırmızı halıda yürüyen ünlüler şıklıkları ile göz kamaştırdı. Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya, Altın Kelebek ‘En iyi Halk Müziği Erkek Sanatçısı’ ödülüne layık görüldü. Ödülünü alan Mümin Sarıkaya, birçok müziksever tarafından sorgulanmaya başlayan isimler arasında yer almaya başladı. 45’inci Altın Kelebek En iyi Halk Müziği Erkek Sanatçısı seçilen Mümin Sarıkaya'nın hayatı hakkında bilgiler merak edildi. Sarıkaya, Yozgat'ta doğdu. Henüz 1 yaşında iken babasını kaybeden Mümin Sarıkaya, bağlama ile ilköğretim yıllarında tanıştı. 28 yıl boyunca bağlama çaldı, son yıllarda beste yapmaya başladı. Eserlerini sosyal medya platformları aracılığı ile müzik severlerle buluşturmaya başladı. Youtube'da paylaştığı ‘Ben Yoruldum Hayat’ bestesi ile dikkatleri üzerinde çekti. Birçok dizide yer alan ‘Ben Yoruldum Hayat’ şarkısının video klibi 100 milyonun üzerinde izlendi. Mümin Sarıkaya, Ahmet Çelenk ile yolları kesiştikten sonra eserlerini bir albümde toplamaya karar verdi. Türkiye'nin farklı yerlerinde konserlerine devam ederken, aynı zamanda albüm hazırlıklarını tamamladı. Mümin Sarıkaya'nın albümle aynı adı taşıyan, ‘Ben Yoruldum Hayat’ ve daha önce single olarak yayınladığı ‘Al Başımdan Bu Dertleri’ şarkılarının da bulunduğu albümde 10 eser yer alıyor. Albümde 6 şarkının söz ve müziği Mümin Sarıkaya'ya ait. Ayrıca Neşet Ertaş, Ali Osman Nebioğlu, Nurullah Akçayır gibi ustaların eserlerini yorumlayan Mümin Sarıkaya, şarkıların düzenlemelerinde Göksun Çavdar, Cihan Sezer, Alper Atakan gibi önemli müzisyenlerle çalıştı. Mümin Sarıkaya ile birlikte hemşerimiz Ahmet Hakan da ödül aldı. ‘En iyi Haber Programı’ ödülü, 'Tarafsız Bölge' programı ile Ahmet Hakan’a verildi.

