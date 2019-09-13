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YOZGAT’IN ADI YOK!

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı' ile ilgili açıklamalarda bulunurken, Yozgat ile ilgili herhangi bir çalışmasının bulunup, bulunmadığına ilişkin bir cümle kurmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise, Yozgat’ta yapılacağı söylenen Stat ile ilgili ‘Bütçe İmkanlarını’ gerekçe gösterdi.

YOZGAT’IN ADI YOK!

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı' ile ilgili açıklamalarda bulunurken, Yozgat ile ilgili herhangi bir çalışmasının bulunup, bulunmadığına ilişkin bir cümle kurmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise, Yozgat’ta yapılacağı söylenen Stat ile ilgili ‘Bütçe İmkanlarını’ gerekçe gösterdi.

13 Eylül 2019 Cuma 00:00
YOZGAT’IN ADI YOK!

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı' ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, ‘Yozgat’ ismini hiç kullanmadı. Kurum, vatandaşların oturdukları yapılarını deprem riskine karşı güçlendirebilmelerini sağlayacaklarına vurgu yaparak, ‘Bu kapsamda, öncelikli olarak Ankara Hergelen Meydanı, Konya Mevlana Meydanı, Niğde Kaleiçi, Erzurum Hacı Cuma, Kastamonu Nasrullah Cami ve çevresi, Afyon Mısri Çarşı, Kayseri Kaleiçi gibi son derece önemli projelerle çalışmalarımıza başladık. Diyarbakır, Tokat, Amasya ve Giresun illerimizde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bölgelerde bulunan binlerce yapıyı yeniliyoruz’ dedi. Bakan Kurum, Yozgat’ın tarihi Çapanoğlu Büyük Cami çevre düzenlemesi, Millet Bahçesi gibi Yozgat’ı kapsayan konulara ise hiç değinmedi. Bakan Kurum, hem belediyelerden aldıkları kapsamlı cevaplar hem de ziyaret ettikleri 60'ın üzerindeki ilde yapmış oldukları görüşmelerin de katkısıyla kentsel dönüşüme ilişkin 5 yıllık eylem planını hazırladıklarını kaydetti. Kurum, "53 farklı ilimizde ilan ettiğimiz 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlatmış olduk ve bu alanlarda bugüne kadar 1 milyon 166 bin bağımsız birimin dönüşümünü başlatmış olduk. Bunların bir kısmı yapıldı hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edildi, bir kısmı inşa aşamasında. Bu çerçevede kira, taşınma yardımı, yine bu alandaki donatılarla ilgili kamulaştırma yardımları olmak üzere vatandaşlarımıza ve belediyelerimize 11 milyar Türk lirası kaynak sağlandı. Yine yapmış olduğumuz çok önemli düzenlemelerle birlikte yapı denetim sistemimizle bugüne kadar 730 bin binamızı denetledik. Bu binalarda yaklaşık 5,5 milyon bağımsız birimimiz var ve hala inşaatı süren 393 bin binanın denetimine de devam ediyoruz. Bu yapılara da baktığımızda yaklaşık 3 milyon bağımsız bölüm var. Bugüne kadar yaptığımız denetimlerle 1999 sonrası yapı denetim kanunundaki yaptığımız değişikliklerle birlikte tam 22 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda güven içinde oturmasını sağlamış olduk. Devam eden inşaatlarımızı da tamamladığımızı düşünürsek eğer, nüfusumuzun yaklaşık yüzde 45'ine, bu çok önemli bir rakam, 35 milyona ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

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