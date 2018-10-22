Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96455
ALTIN
222.766
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3766
EURO
6.5275

Yozgat’ın 4 projesine onay

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOP Okuyor ve KOP SOGEP kapsamında desteklenecek 6 Milyon 772 Bin tutarındaki 35 projeyi onayladı.

Yozgat’ın 4 projesine onay

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOP Okuyor ve KOP SOGEP kapsamında desteklenecek 6 Milyon 772 Bin tutarındaki 35 projeyi onayladı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 07:00
42 Okunma
Yozgat’ın 4 projesine onay

Onaylanan projelerden 4’ü Yozgat merkez ve ilçelerinde hayata geçirilecek. KOP İdaresi Başkanı Bostancı, KOP Okuyor Projesinin, diğer Bölge Kalkınma İdarelerine örnek gösterilen başarılı projeler arasında yerini aldığını vurguladı. Bostancı, “KOP Okuyor Projesi kapsamında, bugüne kadar Z-kütüphaneler, çocuk kütüphaneleri, gezici kütüphaneler, köy okullarına kitaplıklar olmak üzere pek çok projeye destek verdik. Şimdi ise ‘KOP Millet Kıraathanesi’ ile illerimizin tam teşekküllü kütüphanelere kavuşmaları sağlanacak. KOP SOGEP ile toplumun içinde bulunduğu yoksulluk ve göç gibi olgulardan kaynaklanan sorunları gidermeyi, özel politika gerektiren kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata aktif şekilde katılmalarını sağlayarak toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmeyi ve kalkınma sürecini hızlandırmak amacıyla ‘Sosyal Gelişim Atölyeleri’ kuracağız’’ dedi. 
Onaylanan 35 projeden 22’sini ‘Millet Kıraathanesi’ projeleri oluşturuyor.  Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Boğazlıyan Kaymakamlığı, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çekerek Kaymakamlığı projeleri de onaylandı, mali destek almaya hak kazandı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Saygı Öztürk, Yozgat’ı  gündeme  taşıdı
Saygı Öztürk, Yozgat’ı  gündeme  taşıdı
Bağdat mimarisi ile yenilendi
Bağdat mimarisi ile yenilendi
BELDELERiN MiRASI
BELDELERiN MiRASI
Benim işim yarışması
Benim işim yarışması
Festivalde Bozok tanıtıldı
Festivalde Bozok tanıtıldı
YOLLARDA 7/24 DENETiM
YOLLARDA 7/24 DENETiM

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim