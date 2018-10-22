Yozgat’ın 4 projesine onay

Onaylanan projelerden 4’ü Yozgat merkez ve ilçelerinde hayata geçirilecek. KOP İdaresi Başkanı Bostancı, KOP Okuyor Projesinin, diğer Bölge Kalkınma İdarelerine örnek gösterilen başarılı projeler arasında yerini aldığını vurguladı. Bostancı, “KOP Okuyor Projesi kapsamında, bugüne kadar Z-kütüphaneler, çocuk kütüphaneleri, gezici kütüphaneler, köy okullarına kitaplıklar olmak üzere pek çok projeye destek verdik. Şimdi ise ‘KOP Millet Kıraathanesi’ ile illerimizin tam teşekküllü kütüphanelere kavuşmaları sağlanacak. KOP SOGEP ile toplumun içinde bulunduğu yoksulluk ve göç gibi olgulardan kaynaklanan sorunları gidermeyi, özel politika gerektiren kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata aktif şekilde katılmalarını sağlayarak toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmeyi ve kalkınma sürecini hızlandırmak amacıyla ‘Sosyal Gelişim Atölyeleri’ kuracağız’’ dedi.

Onaylanan 35 projeden 22’sini ‘Millet Kıraathanesi’ projeleri oluşturuyor. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Boğazlıyan Kaymakamlığı, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çekerek Kaymakamlığı projeleri de onaylandı, mali destek almaya hak kazandı.