Yozgat’ın 15 Temmuz bilançosu

Yozgat Valiliği, FETÖ Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmaların Yozgat bilançosunu yayınlandı. Yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde yaşanan hain kalkışma sonrasında, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirleri İlişkin Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunulduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara yönelik mücadeleye deva deldiğini kaydedildi.

Bu çerçevede bin 247 kamu personeli hakkında idari işlem yapıldığı belirtilen açıklamada; "Bunlardan; 360 kişi görevden uzaklaştırılmış, 857 kişi kamu görevinden ihraç edilmiş, 19 kişinin sözleşmesi fesih edilmiştir. Kamu görevinden ihraç edilen 11 kişinin tekrar görevine iade edilmiştir " denildi.

Kamu görevinden uzaklaştırılan 360 kişiden 222 kişinin görevlerine iade edildiği belirtilirken, Yozgat ve bağlı ilçelerde faaliyet göstermekte iken FETÖ/PDY terör örgütlerine bağlantısı nedeniyle, 3 Özel Öğretim Kurumu, 10 Adet Özel Öğrenci Yurdu, 7 adet Dernek/Vakıf ve sendika, 11 Adet Televizyon ve Radyo Kanalının kapatıldığı kaydedildi.

Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığınca Yozgat genelinde 15 Temmuz 2016 ve 15 Temmuz 2017 tarihleri arasında toplam 2 bin 146 kişi hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adli işlem yapıldığı duyuruldu.

