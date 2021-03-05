Yozgat’ı tanıtacaklar

Dernek Başkanı Halil Uğuz, proje ile Yozgat il genelinde geçmişten günümüze kalan birçok soyut ve somut kültürel mirası, Yozgat’ın doğal güzellikleri, tarım ürünleri çeşitliliği, geleneksel el sanatları, folklor, yemek kültürü, dağları, ormanları, konakları, arkeolojik alanları ve diğer kırsal alanların tanıtımını öngördüklerini söyledi. Uğuz, ‘’Projemiz kapsamında Yozgat’ın kırsal turizm ve kültürel mirası tüm yönleri ile ele alınacak, unutulmaya yüz tutmuş kültürel ögeler canlandırılacak, evrensel değerlere sahip kültürel miraslar hem tanınacak hem de tanıtılacak, kültürel mirasın korunması ve muhafazası konusunda bilgi verilecek. Gençlerin kültürel değerlere ve faaliyetlere olan ilgisi artırılacak, kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalıkları artacaktır’’ dedi. •Seyfettin Sağlam•