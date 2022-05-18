Yozgat’ı tanıdılar

Seyahat Acentesi aralığı ile Ordu çıkışlı gezide, Amasya, Tokat, Çorum’u gezen ekip, Yozgat’a da uğradı. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekibi ile gezen turistler, Çamlık Milli Parkına hayran kaldılar. Cumhuriyet Meydanında davulun eşlik etmesiyle eğlenen ekip, Hayri İnal Konağında da keyifli dakikalar yaşadılar. Tur Rehberi Alper Tamer Özalan Ordu çıkışlı gezisinde, Yozgat ilinde çok eğlendiklerini, ekibin Çamlık Milli Parkı ile Hayri İnal Konağına hayran kaldıklarını söyledi. Yozgat kültürünü Hayri İnal Konağında yaşadıklarını, kavurgayı ilk kez yediklerini, el işi örgülerini çok beğendiklerini ifade eden Özalan, ayrıca testi kebabının sunumunu ve incir uyutmasını da çok beğendiklerini sözlerine ekledi. Turizm Acente sahibi Ayşen Özel’in de katıldığı gezide; Ayşen Özel turlara Yozgat’ı da dahil etmeyi planları arasına aldıklarını, çok memnun kaldıklarını ifade ederek gelen yerli turistler fahri Yozgat hemşerilik istediklerini, Yozgat’ı çok misafirperver bulduklarını dile getirdi.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, ‘’Ordu çıkışlı acentenin Yozgat’ı da programa dahil etmesi bizleri mutlu etti. Bir ay öncesinden planlanan bu gezide biz de program planı yaptık, plan dahilinde Yozgat’a gelen dostlarımızın memnun kalması, bir sonraki gezi turlarında referansımız olacaktır” dedi.

Haber Merkezi