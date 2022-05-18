Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yozgat’ı tanıdılar

İstanbul çıkışlı tur acentesi ile Ordu’da buluşan yerli turistler Yozgat’ı gezerek tanıdılar.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 00:09
Yozgat’ı tanıdılar

Seyahat Acentesi aralığı ile Ordu çıkışlı gezide, Amasya, Tokat, Çorum’u gezen ekip, Yozgat’a da uğradı. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekibi ile gezen turistler, Çamlık Milli Parkına hayran kaldılar. Cumhuriyet Meydanında davulun eşlik etmesiyle eğlenen ekip, Hayri İnal Konağında da keyifli dakikalar yaşadılar. Tur Rehberi Alper Tamer Özalan Ordu çıkışlı gezisinde, Yozgat ilinde çok eğlendiklerini, ekibin Çamlık Milli Parkı ile Hayri İnal Konağına hayran kaldıklarını söyledi. Yozgat kültürünü Hayri İnal Konağında yaşadıklarını, kavurgayı ilk kez yediklerini, el işi örgülerini çok beğendiklerini ifade eden Özalan, ayrıca testi kebabının sunumunu ve incir uyutmasını da çok beğendiklerini sözlerine ekledi. Turizm Acente sahibi Ayşen Özel’in de katıldığı gezide; Ayşen Özel turlara Yozgat’ı da dahil etmeyi planları arasına aldıklarını, çok memnun kaldıklarını ifade ederek gelen yerli turistler fahri Yozgat hemşerilik istediklerini, Yozgat’ı çok misafirperver bulduklarını dile getirdi. 
Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, ‘’Ordu çıkışlı acentenin Yozgat’ı da programa dahil etmesi bizleri mutlu etti. Bir ay öncesinden planlanan bu gezide biz de program planı yaptık, plan dahilinde Yozgat’a gelen dostlarımızın memnun kalması, bir sonraki gezi turlarında referansımız olacaktır” dedi.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT’I TANIDILAR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgat’ı konuştular
Yozgat’ı konuştular
Karadağ’dan, Çomaklı’ya ziyaret
Karadağ’dan, Çomaklı’ya ziyaret
Ödüllü yarışma
Ödüllü yarışma
Çevre dostu olacak
Çevre dostu olacak
ÖĞRENEREK TEDAVi EDiYORLAR
ÖĞRENEREK TEDAVi EDiYORLAR
‘Her zaman yanlarındayız’
‘Her zaman yanlarındayız’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim