Yozgat’ı onlar temsil etti

Farklı illerden onlarca sporcunun katılım gösterdiği yarışmalara Yozgat’tan sadece bisiklet meraklısı olan Bisiklet Severler Kulübü’nde yer alan Yozgatlı bisiklet severler katılım gösterdi.

Yozgat’ın birçok alanda geri kalmışlığı, spor ve bisiklet sporu için de geçerli oldu.

Türkiye’nin birçok belediye ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait sporcuları Yozgat’a gelerek yarışmalara katılırken, Yozgat’ta Yozgat Belediyesi’nin düzenlediği yarışmalara sadece bireysel sporcular katılım gösterdi.

Yozgat Bisiklet Severler Kulübü bünyesinde bisiklet sporunu icra eden Yozgatlı bisikletçiler, rakiplerinin belediye veya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları olduğunu söyleyerek, “Onlar daha donanımlı ve daha kurumsal yapıların içinden gelip yarıştılar. Bizler bireysel olarak katılım gösterdik. Önemli olan yarışmaktı” diye konuştu.