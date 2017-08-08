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Yozgat’ı onlar temsil etti

Yozgat Sürmeli Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ulusal Dağ Bisikleti Yarışması’nda Yozgat’ı Yozgat Bisiklet Severler Kulübü temsil etti.

Yozgat’ı onlar temsil etti

Yozgat Sürmeli Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ulusal Dağ Bisikleti Yarışması’nda Yozgat’ı Yozgat Bisiklet Severler Kulübü temsil etti.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
08 Ağustos 2017 Salı 07:00
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Yozgat’ı onlar temsil etti

Farklı illerden onlarca sporcunun katılım gösterdiği yarışmalara Yozgat’tan sadece bisiklet meraklısı olan Bisiklet Severler Kulübü’nde yer alan Yozgatlı bisiklet severler katılım gösterdi.
Yozgat’ın birçok alanda geri kalmışlığı, spor ve bisiklet sporu için de geçerli oldu.
Türkiye’nin birçok belediye ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait sporcuları Yozgat’a gelerek yarışmalara katılırken, Yozgat’ta Yozgat Belediyesi’nin düzenlediği yarışmalara sadece bireysel sporcular katılım gösterdi.
Yozgat Bisiklet Severler Kulübü bünyesinde bisiklet sporunu icra eden Yozgatlı bisikletçiler, rakiplerinin belediye veya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları olduğunu söyleyerek, “Onlar daha donanımlı ve daha kurumsal yapıların içinden gelip yarıştılar. Bizler bireysel olarak katılım gösterdik. Önemli olan yarışmaktı” diye konuştu.

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