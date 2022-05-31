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Yozgat’ı konuşuyorlar

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu, ziyaretlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

31 Mayıs 2022 Salı 00:36
Yozgat’ı konuşuyorlar

Yapmış oldukları ziyarette Yozgat‘ı konuştuklarını belirten Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kurulu üyeleri Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Yazıcı’yı ziyaret etti. Ziyarette Federasyonu Başkanı Deniz Çağan’a, Yönetim Kurulu Üyeleri Ersan Dağdeviren, Murat Gencer, Koray Can ve Kazım Karagöz eşlik etti. Misafirperverliklerinden dolayı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Yazıcı’ya teşekkür eden Çağan, “ Aynı zamanda kendisi de Yozgatlı olan ve memleketi ile bağlarını koparmayan Adalet Komisyonu Başkanımız sayın yazıcı bizleri makamında ağırladı. Başkanımız ile Yozgat ve Kayseri illerimiz hakkında sohbet ettik. Gerçekten Kayseri’de ciddi bir Yozgatlı nüfusunun yaşıyor.  Bizler Kayseri Yozgatlılar Federasyonu olarak hemşehrilerimiz arasındaki mevcutta var olan birlik ve beraberliğin daha da pekişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Yozgat gerek kültürü ve gerekse de coğrafi olarak Kayseri ile benzer yönleri oldukça fazladır. Bu manada bizlerde iki il arasındaki bu ortak noktaları harmanlayıp güzel bir mozaik ortaya çıkardık. Hoşsohbetleri ve misafirperverliklerinden dolayı kendilerine şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ederim” dedi.  
Ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür eden Yazıcı, STK’ların ve özellikle de şehir dernekleri ve federasyonlarının o yörenin kültürünü diri tutmak ve gelecek kuşaklara aktarma noktasında büyük bir misyon üstlendiğini söyledi.
Haber Merkezi
 

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Yozgat’ı Konuşuyorlar
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