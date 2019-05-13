YOZGAT’I KONUŞTULAR

Yozgat Vali Yardımcısı, Yerköy Kaymakamı Ali Ada, Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek, emekli Korgeneral Mehmet Şanver, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Türkiye Almanya Yatırım Danışmanı Gencay Koyunbaşoğlu, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Başkan yardımcıları, federasyon yönetim kurulu üyeleri, istanbul’da yaşayan Yozgatlıların katıldığı iftar sonrasında toplantı yapıldı. Toplantıda, Yozgat’a yapılması istenen ve planlanan projeler, gurbette yaşayan Yozgatlıların sorunları masaya yatırılıp, fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, Yozgatspor’a verilecek destek masaya yatırıldı, katılımcılara Yozgatspor atkıları hediye edildi.
13 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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