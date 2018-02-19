YOZGAT’I KONUŞTULAR

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneğinin düzenlediği sohbet toplantısında Yozgat’ın sosyal, kültürel ve ekonomik durumunun yanı sıra diğer alanlardaki durumu konuşuldu. Birlik ve beraberlik eksikliğinin yaşandığına dikkat çekilen toplantıda, siyasal ve bürokratik sorunların yanı sıra STKların bir araya gelerek ortak bir platform içerisinde bulunamadığına vurgu yapıldı. Ayrımcı anlayışların Yozgat’a zarar verdiğinin altı çizilen toplantı da her şeyin eleştirildiğine ancak sahiplenme ve desteklenme noktasında eksiklikler yaşandığına değinildi. STKların bir araya gelmesinin gerekliliğin öne çıktığı toplantıda siyasilere ve bürokrasilere Yozgat’ın öncelikli ve temel sorunlarının aktarılması, şehir dışında alışveriş için yapılan gezilerin önüne geçilmesi ve kamu kurumlarının yerel firmalara öncelik vermesinin üzerinde çalışılması gerektiğini ifade edildi. TÜMSİAD Başkanı Ali Çatar, derneğin 2017 yılında yaptığı çalışmalar hakkında kısa bir bilgi verirken, 2018 yılında yapmayı planladıkları projeleri aktardı.

YOZGAT YATIRIM ALIYOR

TÜMSİAD Başkanı Çatar, Yozgat’ın ciddi anlamda yatırımlar almaya başladığına değinerek, eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık, kültür ve turizm alanlarında yatırımların dikkatle izlendiğine değindi. Çatar, havaalanı, hızlı tren OSB, cezaevi, Diyanet Eğitim Merkezi, Adalet Eğitim Merkezi gibi yatırımların bir an evvel tamamlanmasını beklediklerine vurgu yaptı. Çatar, Bozok Üniversitesi’nin şehrin gelişiminde lokomotif olması gerektiğine dikkat çekerek, “Yerel yönetim ve merkezi yönetimlerce Yozgat’ın için yapılan yatırımları yakından takip ediyoruz. TÜMSİAD olarak, düzenlediğimiz inşaat çalıştayında önemil sonuçlar alındı. Bu çalıştay çok rağbet görmüş olup, sonucunda ortaya çıkan şikayet, öneri ve geliştirebilirlik ile ilgili sonuçları gerekli siyasi, kurum kuruluşları ve katılımcılara rapor halinde ilettik. İlimizde devam eden proje ve yatırımların hızlı bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz. Bu yatırımlar sonucu göçün durmasını ve göç alan bir il olmamıza katkı sağlayacaktır. Yatırımcıların ilimize gelmesi adına vadedilen sıfır bürokrasi ve destekleri olumlu buluyoruz. Ancak, yıllardır ilimizde birçok ağır şartlarda faaliyet gösteren esnafımızın, kobilerimizin, işadamlarımızın büyümesi gelişmesi ve yatırım yapması için gerekli çalıştay, zirve ve ortamların sağlanması pozitif ayrımcılık gösterilmeli. İlimizde kurumlarımızın çok azının özverili bir çalışma içerisinde olduğunu görüyor bu çalışmaların ilimiz ekonomisine yeteri katkı sağlamıyor. Yozgat Belediyesi son dönemde mahalle, cadde, sokak, yeni işyerleri, han ve pazar yerleri konusunda yapmış olduğu çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Yaşanılabilir bir şehir için gelişen bir ekonomiye ihtiyaç vardır; bunun için yerelde faaliyet gösteren firmalarımızın desteklenmesi gerekiyor. Bozok Üniversitesi Yozgat Ekonomisinin lokomotifi konumunda. Öğretim üyesi, öğrenci sayısı ve eğitimde kalitenin artırılması konusunda siyasilerin, kurumların ve Yozgat halkının seferber olması gerekiyor. STKlarımızın Yozgat’ın gelişimi anlamında önemli bir nokta” dedi.

