Yozgat’ı konuştular

Ziyarette, Yozgat’ın gelişimi, istihdamın artırılması, yatırım yapılması, iş adamlarının Yozgat’a neler yapabileceği, tersine göç gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Kemal Yurtnaç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yozgat’ın gelişimi için iş adamları, dernek ve federasyonlar ile sürekli irtibat halinde olacaklarını söyledi.