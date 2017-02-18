Yozgat’ı konuştular

Ziyarette, Yozgat’ın gelişimi, istihdamın artırılması, yatırım yapılması, iş adamlarının Yozgat’a neler yapabileceği, tersine göç gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.
Vali Kemal Yurtnaç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yozgat’ın gelişimi için iş adamları, dernek ve federasyonlar ile sürekli irtibat halinde olacaklarını söyledi.
İrtibat halinde olunan iş adamlarını Yozgat’a davet edeceklerini belirten Vali Yurtnaç, Yozgat’ın potansiyelinin yüksek olduğunu ve bu potansiyeli ortaya çıkarmak için çaba göstereceklerini, ilimize yapılacak yatırımların alt yapısının oluşmaya başladığını ifade etti.
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