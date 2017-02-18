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Yozgat’ı konuştular

18 Şubat 2017 Cumartesi 05:54
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Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç, Ankara Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Çetin ve yönetim kurulu üyeleri Vali Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret etti.

Yozgat’ı konuştular
Ziyarette, Yozgat’ın gelişimi, istihdamın artırılması, yatırım yapılması, iş adamlarının Yozgat’a neler yapabileceği, tersine göç gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.
Vali Kemal Yurtnaç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yozgat’ın gelişimi için iş adamları,  dernek ve federasyonlar ile sürekli irtibat halinde olacaklarını söyledi.
İrtibat halinde olunan iş adamlarını Yozgat’a davet edeceklerini belirten Vali Yurtnaç, Yozgat’ın potansiyelinin yüksek olduğunu ve bu potansiyeli ortaya çıkarmak için çaba göstereceklerini, ilimize yapılacak yatırımların alt yapısının oluşmaya başladığını ifade etti. 
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