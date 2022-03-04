Yozgat’ı konuştular

Ziyarette Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan’a, yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Heyet ziyarette, gerek federasyon çalışmaları gerekse de karşılıklı yapılabilecek çalışmalar hususunda görüş alışverişinde bulundu. Kayseri ve Yozgat’ın gelişimine katkı koymak adına kolları sıvayan Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ve yönetim kurulu üyeleri bu kapsamda Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu. Heyet ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Soysal, “Kayseri’de de olsa, İstanbul’da da olsa İzmir’de de olsa biz Yozgatlılarımız severiz. Hiçbir zaman ayrımız gayrımız olmadı. Bizim kapılarımız her zaman herkese açık. Yozgat’a yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Bakanlık olarak asgari ücret tespitidir, maaşların artışıdır gibi birçok şeyin yakın takipçisiyiz. Görüşmeleri devam eden 600 ek göstergenin komisyon başkanlığını da ben yapıyorum. Kayseri’de yaşayan Yozgatlı kardeşlerim burada bir kardeşleri olduklarını unutmasınlar. Biz burada hem Yozgat hem ülkemizi temsil ediyoruz. Yozgat’ın ve bütün ülkemizin hayrına ne varsa biz hep yanlarında yer aldık. Bundan sonra da almaya devam edeceğiz” dedi.

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan ise, yoğun programları arasında taleplerini kabul etmelerinden dolayı Soysal’a teşekkür ederek, “Sayın Bakan Yardımcımız Ertuğrul Soysal beyin Yozgat’ımıza yapmış olduğu hizmetleri hepimiz biliyoruz. Kendileri 3 dönem Yozgat’ta milletvekilliği yapmıştır. Milletvekili döneminde sadece memleketinizde değil, tüm ilçelerde hizmet vermiş, eser bırakması bu gün güzel şekilde anılmasını sağlıyor. Bizlerde Kayseri’de yaşayan Yozgatlılar olarak elimizden gelen desteği sağlamak istiyor. Bugün burada bizleri kabul eden Bakan Yardımcımıza teşekkür ederiz Hoş bir sohbet oldu. Karşılıklı yapılacak olan çalışmalar hakkında fikir alış verinde bulunduk. Bizlerde kendilerini Yozgat’ta ağırlamak oradaki orada ki hemşehrilerimiz ile buluşturmak isteriz” şeklinde konuştu.

